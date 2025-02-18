Η Πιονγκγιάνγκ επανέλαβε σήμερα ότι θα εξακολουθήσει να ενισχύει το πυρηνικό της οπλοστάσιο, όπως μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA επικαλούμενο το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν ένα «παρωχημένο, εξωφρενικό» σχέδιο αποπυρηνικοποίησης της Βόρειας Κορέας, αναφέρει το KCNA.

Πρόκειται ουσιαστικά για την απάντηση της Πιονγκγιάνγκ στους υπουργούς Εξωτερικών των ΗΠΑ, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας που συναντήθηκαν το Σάββατο στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια και υπογράμμισαν πως είναι αποφασισμένοι να διασφαλίσουν την «πλήρη αποπυρηνικοποίηση» της Βόρειας Κορέας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ –που είχε συναντήσει τρεις φορές τον Κιμ Γιονγκ Ουν κατά την προηγούμενη θητεία του στον Λευκό Οίκο– δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του πως θα επιδιώξει να επικοινωνήσει εκ νέου με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον οποίο αποκάλεσε «έξυπνο τύπο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.