του Θανάση Γκαβού

Νέα τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το πρωί ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, ο κ. Τζόνσον είπε ότι η χώρα του κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να υποστηρίξει τον ουκρανικό λαό και την αντίστασή του κατά του Ρώσου εισβολέα.

Σημείωσε πως το Λονδίνο καλεί τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών να καταδικάσουν με τον πιο έντονο τρόπο τη Ρωσία στην απογευματινή συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη.

Coordinated actions with 🇬🇧 Prime Minister @BorisJohnson. Reported on the course of 🇺🇦 defense and the latest crimes of Russia against the civilian population. We are grateful for 🇬🇧 continued significant assistance in combating aggression. Together with partners we defend 🇺🇦!