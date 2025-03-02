Ρωσία: 652 άμαχοι σκοτώθηκαν από ουκρανικά πλήγματα σε παραμεθόριες περιοχές από την έναρξη του πολέμου

Οι ουκρανικές επιθέσεις σε παραμεθόριες περιοχές της Ρωσίας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 652 αμάχους από τον Φεβρουάριο του 2022, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της Ερευνητικής Επιτροπής της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Αλεξάντρ Μπαστρίκιν. Διευκρίνισε πως μεταξύ των νεκρών είναι 23 παιδιά.

Σχεδόν 3.000 είναι οι άμαχοι που τραυματίστηκαν σε επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ουκρανικές δυνάμεις εναντίον παραμεθόριων περιοχών της ρωσικής επικράτειας, δήλωσε ο Μπαστρίκιν στο πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Μόσχα και Κίεβο αρνούνται πως οι ένοπλες δυνάμεις τους βάζουν στο στόχαστρο αμάχους, σε έναν πόλεμο που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022 όταν ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ουκρανία.

Ωστόσο, χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα, στη συντριπτική τους πλειονότητα Ουκρανοί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.