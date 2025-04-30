Επικοινωνία Πακιστανού πρωθυπουργού με τον Ρούμπιο: «Οι ΗΠΑ να πιέσουν την Ινδία να μετριάσει τη ρητορική της και να ενεργήσει υπεύθυνα»

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δέχθηκε απόψε τηλεφωνική κλήση από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε το γραφείο του σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Σαρίφ ζήτησε από τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας να ασκήσει πιέσεις στο Νέο Δελχί ώστε να υιοθετήσει μια «υπεύθυνη στάση» και να πέσουν οι εντάσεις.

Νωρίτερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι ο Ρούμπιο επρόκειτο να επικοινωνήσει με τους ομολόγους του της Ινδίας και του Πακιστάν και να τους προτρέψει «να μην επιδεινώσουν την κατάσταση».

Το Πακιστάν επανέλαβε σήμερα ότι θεωρεί «επικείμενη» μια επίθεση εκ μέρους της Ινδίας, η οποία μπορεί να συμβεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες. «Το Πακιστάν δεν θα χτυπήσει πρώτο, αλλά δεν θα διστάσει να απαντήσει» προειδοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Ισάκ Νταρ, αφού ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι φέρεται να έδωσε στον στρατό «λευκή επιταγή» για να οργανώσει την απάντησή του.

Η Ινδία έκλεισε τον εναέριο χώρο της στις πακιστανικές αεροπορικές εταιρείες

Νωρίτερα, η Ινδία έκλεισε τον εναέριο χώρο της για τις πακιστανικές αεροπορικές εταιρίες και την πακιστανική πολεμική αεροπορία, λίγες ημέρες αφού το Πακιστάν έπραξε το ίδιο για τις ινδικές αεροπορικές εταιρείες, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης μεταξύ των δύο χωρών, με αφορμή την πολύνεκρη επίθεση σε τουρίστες στο Κασμίρ.

Ο εναέριος χώρος της Ινδίας θα κλείσει από σήμερα, 30 Απριλίου, μέχρι και τις 23 Μαΐου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

