Η Ινδία έκλεισε τον εναέριο χώρο της στις πακιστανικές αεροπορικές εταιρείες, ανέφερε το India Today την Τετάρτη σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, λίγες ημέρες αφότου το Πακιστάν έπραξε το ίδιο στις ινδικές αεροπορικές εταιρείες εν μέσω αυξημένων εντάσεων μετά τη δολοφονία 26 ανδρών σε επίθεση εναντίον τουριστών στο Κασμίρ.

Το κλείσιμο του εναέριου χώρου τίθεται σε ισχύ την Τετάρτη και θα συνεχιστεί μέχρι τις 23 Μαΐου, ανέφερε το India Today.

Πηγή: skai.gr

