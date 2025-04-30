Κοπεγχάγη: Ηλικιωμένος άνδρας χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και τραυματίζει 11 ανθρώπους

Ένας ηλικιωμένος άνδρας έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στο κέντρο της Κοπεγχάγης στη Δανία με αποτέλεσμα να τραυματίσει 11 ανθρώπους, εκ των οποίων τρεις είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε η αστυνομία της πρωτεύουσας.

«Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στο ατύχημα - τρεις είναι σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η αστυνομία της Κοπεγχάγης.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που συνέλεξε, ένας ηλικιωμένος οδηγώντας ένα αυτοκίνητο «πιθανόν φέρεται να προσέκρουσε σε ένα εμπόδιο εργοταξίου και να έχασε τον έλεγχο του οχήματος εκείνη τη στιγμή», εξήγησε η αστυνομία.

«Μετά, το αυτοκίνητο συνέχισε, χτύπησε έναν ποδηλάτη και ανέβηκε στο πεζοδρόμιο κοντά σε ένα καφέ όπου υπάρχει εξωτερικός χώρος σαν βεράντα, και συνέχισε πάνω στο πεζοδρόμιο, όπου έριξε κάτω και άλλους ανθρώπους», διευκρίνισε η αστυνομία.

Μερικοί αυτόπτες μάρτυρες έπιναν τον καφέ τους κάτω από τον ανοιξιάτικο ήλιο σε αυτή την πολυσύχναστη γειτονιά της πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια του ατυχήματος.

«Ήμασταν εκεί μαζί με φίλους, τρώγαμε και ακούσαμε κάτι, σαν να έπεφτε κάτι από τον ουρανό», εξήγησε ένας 60χρονος αυτόπτης μάρτυρας, ο Σέρτζιο Μαϊεα.

Ο οδηγός περιλαμβάνεται στους τραυματίες και δεν έχει καταστεί δυνατόν ακόμη να ανακριθεί, διευκρίνισε η αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

