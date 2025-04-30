Αφού τρομοκράτες σκότωσαν βάναυσα 26 άνδρες στο Τζαμού και Κασμίρ στις 22 Απριλίου, ο Ναρέντρα Μόντι, ο πρωθυπουργός της Ινδίας, δεν μάσησε τα λόγια του, προειδοποιώντας ότι «η Ινδία θα εντοπίσει και θα τιμωρήσει κάθε τρομοκράτη και τους υποστηρικτές τους».

Η επίθεση αυτή αποτέλεσε το χειρότερο χτύπημα εναντίον τουριστών στο Κασμίρ από τότε που ξεκίνησε η εξέγερση το 1989 κατά της ινδικής κυριαρχίας στην περιοχή, την οποία διεκδικούν τόσο η Ινδία όσο και το Πακιστάν. Ήταν το πιο θανατηφόρο συμβάν στην περιοχή με τη μουσουλμανική πλειονότητα από τότε που μια βόμβα αυτοκτονίας είχε στόχο παραστρατιωτικές δυνάμεις το 2019. Αυτή τη φορά οι τρομοκράτες εξασφάλισαν ότι σχεδόν όλα τα θύματά τους ήταν ινδουιστές, αναγκάζοντάς τους να δώσουν τα ονόματά τους και βλέποντας αν μπορούσαν να απαγγείλουν ισλαμικούς στίχους, πριν τους σκοτώσουν.

Στις 27 Απριλίου το ναυτικό της Ινδίας απάντησε με ασκήσεις πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς. Η Ινδία απέλασε αρκετούς Πακιστανούς διπλωμάτες και ανέστειλε τη «Συνθήκη των Υδάτων του Ινδού» (IWT), που υπεγράφη το 1960 μεταξύ των δύο χωρών. Η Ινδία και το Πακιστάν αντάλλαξαν πυρά κατά τη διάρκεια πολλών νυχτών. Περαιτέρω αντιπαράθεση φαίνεται πιθανή.

Όπως σημειώνει το The Economist σε ανάλυσή του, ο Μόντι έχει κάθε δικαίωμα να προβεί σε αντίποινα κατά των εξτρεμιστών μαχητών για τη δολοφονία Ινδών πολιτών, αλλά πρέπει να έχει κατά νου τα ευρύτερα συμφέροντα της Ινδίας. Στόχος του θα πρέπει να είναι να αποδώσει δικαιοσύνη και να αποκαταστήσει την αποτροπή, αλλά όχι να κλιμακώσει την επί δεκαετίες εχθρότητα μεταξύ δύο πυρηνικών δυνάμεων σε μια μάχη που θα απειλούσε την περιοχή και τον κόσμο.

Η πρώτη προϋπόθεση για την άσκηση αντιποίνων είναι οι αποδείξεις. Η τοπική αστυνομία αναζητά δύο Πακιστανούς και έναν Ινδό. Το Μέτωπο Αντίστασης (TRF), η ομάδα που ανέλαβε αρχικά την επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αρνηθεί αργότερα την ευθύνη, ισχυριζόμενη ότι είχε χακαριστεί, ιδρύθηκε το 2019 μετά την ανάκληση του ημιαυτόνομου καθεστώτος του Τζαμού και Κασμίρ από την κυβέρνηση του Μόντι. Η TRF κηρύχθηκε τρομοκρατική ομάδα από την κυβέρνηση Μόντι το 2023.

Η κυβέρνηση του Μόντι ισχυρίζεται διασυνοριακή εμπλοκή από το Πακιστάν. Ορισμένοι κύκλοι των μυστικών υπηρεσιών της Ινδίας υποστηρίζουν ότι η TRF είναι βιτρίνα της Lashkar-e-Taiba (LeT), μιας ένοπλης ομάδας με έδρα το Πακιστάν που βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις στη Βομβάη το 2008, στις οποίες σκοτώθηκαν σχεδόν 170 άνθρωποι. Η LeT έχει πράγματι μακροχρόνιους δεσμούς με τις υπηρεσίες πληροφοριών του Πακιστάν, αλλά η Ινδία δεν έχει ακόμη παράσχει δημόσιες αποδείξεις για τη σύνδεσή της με την TRF.

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι τα αντίποινα να προωθούν τους στόχους της Ινδίας. Μετά από παρόμοιες επιθέσεις το 2019 και το 2016, η Ινδία πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές ή έστειλε χερσαία στρατεύματα στο υπό πακιστανική διοίκηση Κασμίρ. Ο Μόντι υποσχέθηκε να φέρει την ειρήνη στο Κασμίρ αναλαμβάνοντας τον άμεσο έλεγχο το 2019. Μπορεί όχι μόνο να αισθάνεται υποχρεωμένος να ακούσει τις φωνές για εκδίκηση, αλλά ως ισχυρός ηγέτης μπορεί επίσης να δει μια ευκαιρία να αντιμετωπίσει το Πακιστάν.

Ωστόσο, ακόμη και αν η Ινδία σκοπεύει να περιορίσει μια στρατιωτική αντιπαράθεση, αυτή θα μπορούσε να κλιμακωθεί. Το Πακιστάν έχει ήδη καταρρίψει ένα ινδικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν προειδοποίησε για επικείμενο στρατιωτικό χτύπημα από την Ινδία.

Το 2019 ένα ινδικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε σε πακιστανικό έδαφος. Σε αυτή την περίπτωση το Πακιστάν επέστρεψε τον πιλότο σώο και αβλαβή λίγες ημέρες αργότερα. Αυτή τη φορά η κυβέρνηση του Πακιστάν μπορεί να είναι λιγότερο διαλλακτική. Ο στρατηγός Asim Munir, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί μια απάντηση της Ινδίας ως τρόπο για να αποσπάσει την προσοχή του από τα προβλήματα της χώρας στο εσωτερικό. Μόλις ξεκινήσει μια κλιμάκωση, θα είναι δύσκολο να σταματήσει.

Μέχρι η Ινδία να εξακριβώσει ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση, θα πρέπει συνεπώς να επιδείξει αυτοσυγκράτηση. Στοχευμένα πλήγματα κατά μαχητών θα ήταν δικαιολογημένα, αλλά ευρύτερες επιθέσεις σε πακιστανικές στρατιωτικές βάσεις, χωρίς σαφείς αποδείξεις για τη συνενοχή του στρατού, ίσως να μην είναι. Η Ινδία έχει επίσης περισσότερες επιλογές που δεν περιορίζονται στον πόλεμο. Θα πρέπει να δημοσιεύσει στοιχεία σχετικά με τους δράστες για να ατιμάσει το Πακιστάν και θα μπορούσε, για παράδειγμα, να προσπαθήσει να διαταράξει τη διάσωση ύψους 7 δισ. δολαρίων που υποσχέθηκε το ΔΝΤ στο Πακιστάν πέρυσι. Η αναστολή της «Συνθήκης των Υδάτων του Ινδού» είναι λιγότερο δραστική από ό,τι ακούγεται. Δεν πρόκειται να εκτρέψει πολλές ποσότητες νερού. Ωστόσο, στέλνει το μήνυμα ότι το Πακιστάν έχει όφελος από πιο εποικοδομητικές σχέσεις με τον γείτονά του.

Ό,τι κι αν κάνει, ο Μόντι θα πρέπει να σκέφτεται μακροπρόθεσμα. Για την Ινδία, το Πακιστάν αποτελεί αντιπερισπασμό, καθώς αναλαμβάνει έναν πιο επεκτατικό ρόλο ως ηγέτιδα δύναμη στη Νότια Ασία. Ένας περιφερειακός πόλεμος θα ματαίωνε τα σχέδιά της να επωφεληθεί από την εμπορική διαμάχη μεταξύ Αμερικής και Κίνας. Πράγματι, οι επιθέσεις μπορεί να είχαν προγραμματιστεί ώστε να συμπέσουν με την επίσκεψη στην Ινδία του Τ΄ζει Ντι Βανς, αντιπροέδρου των ΗΠΑ. Αντί να ρισκάρει μια μάχη σήμερα, η Ινδία θα ήταν καλύτερο να συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της. Αυτό μπορεί όχι μόνο να αποτρέψει το Πακιστάν, αλλά και να προωθήσει τα συμφέροντά της έναντι της Κίνας. Μακροπρόθεσμα, ο πραγματικός περιφερειακός αντίπαλος της Ινδίας δεν βρίσκεται στο Ισλαμαμπάντ, αλλά στο Πεκίνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.