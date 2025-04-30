Ημέρα Ευρώπης 2025: 75 χρόνια ενότητας κι αλληλεγγύης

Στις 9 Μαΐου, οι Ευρωπαίες και οι Ευρωπαίοι θα γιορτάσουν την Ημέρα της Ευρώπης.

Το 2025 είναι η 75η επέτειος της Διακήρυξης Schuman, η οποία έθεσε τα θεμέλια για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και άνοιξε τον δρόμο για μια άνευ προηγουμένου εποχή ευημερίας, ειρήνης, δημοκρατίας, αλληλεγγύης και συνεργασίας στην Ευρώπη.

Με την ευκαιρία αυτή, θα πραγματοποιηθούν πολλές εκδηλώσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο, φέρνοντας σε επαφή πολίτες από όλα τα κοινωνικά στρώματα.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα ανοίξουν τις πόρτες τους και θα προσκαλέσουν τους πολίτες να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις τους, να γνωρίσουν το έργο τους και να συμμετάσχουν σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Εμβληματικά κτίρια και μνημεία σε ολόκληρο τον κόσμο θα φωτιστούν με τα χρώματα της ΕΕ, ενώ ένα ειδικό πρόγραμμα για την Ημέρα της Ευρώπης θα φιλοξενηθεί στην Expo 2025 στην Οσάκα της Ιαπωνίας.

Σε καιρούς παγκόσμιας αβεβαιότητας, η Ευρώπη παραμένει ένας πόλος σταθερότητας — ένας τόπος ευκαιριών και προστασίας για τους πολίτες της. Η ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα εργάζονται για την επίτευξη του κοινού στόχου για ευημερία και ανταγωνιστικότητα, για την εγγύηση της ασφάλειας και της άμυνάς μας, με την παράλληλη προάσπιση των θεμελιωδών αξιών για τις οποίες νοιάζονται οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίες.

