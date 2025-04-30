Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει ευρωπαϊκό μήνα πολυμορφίας

Οι νικήτριες πόλεις, οι οποίες προωθούν τη διαφορετικότητα και την ένταξη, προέρχονται από τις Κάτω Χώρες, τη Φινλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πολωνία.

Πόλεις και δήμοι σ’ αυτές τις χώρες αποτελούν φέτος τα κύρια παραδείγματα προώθησης της συμπερίληψης, ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Οι νικήτριες πόλεις ανακοινώθηκαν χθες στο πλαίσιο της τέταρτης απονομής του Βραβείου Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών Ένταξης και Διαφορετικότητας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η χθεσινή τελετή στις Βρυξέλλες σηματοδότησε επίσης την έναρξη του Ευρωπαϊκού Μήνα Πολυμορφίας 2025, ο οποίος γιορτάζει τις προσπάθειες για τη δημιουργία ισότιμων και συμπεριληπτικών περιβαλλόντων προς όφελος όλων.

Η πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκός μήνας πολυμορφίας» εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμευσης της Επιτροπής για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση ισότιμων, ποικιλόμορφων και συμπεριληπτικών χώρων εργασίας. Εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 2020 στο πλαίσιο της 10ης επετείου της πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους χάρτες πολυμορφίας.

Κατερίνα Πλατή

