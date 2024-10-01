Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν δήλωσε πεισμένος, όπως και ο Ισραηλινός ομόλογός του Γιοάβ Γκάλαντ, για την «ανάγκη» να «καταστραφούν οι υποδομές επίθεσης» της Χεζμπολάx, καθώς οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πως διεξάγουν χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της επικράτειας του Λιβάνου εναντίον του σιιτικού κινήματος.

Ο κ. Όστιν προειδοποίησε ταυτόχρονα το Ιράν εναντίον ενδεχόμενης «απευθείας στρατιωτικής επίθεσης εναντίον του Ισραήλ», υπογραμμίζοντας τις «σοβαρές συνέπειες» που θα είχε τέτοια κίνηση για την Τεχεράνη, αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στο Πεντάγωνο.

Israeli ground forces moved into southern Lebanon early Tuesday, marking a significant escalation of an offensive against Hezbollah.



The incursion follows weeks of heavy blows by Israel against the militia group — including an airstrike that killed its leader, Hassan Nasrallah. pic.twitter.com/aa6j31aaXQ — The Associated Press (@AP) October 1, 2024

Ο στρατηγός ε.α. έκανε τα σχόλια αυτά σε συνδιάλεξη που είχε το βράδυ με τον κ. Γκάλαντ. Οι δυο άνδρες «συμφώνησαν στην ανάγκη να καταστραφούν οι υποδομές επίθεσης κατά μήκος των συνόρων, ώστε να είναι εγγυημένο ότι η λιβανική Χεζμπολάx δεν θα είναι σε θέση να διαπράξει επιθέσεις του τύπου αυτών της 7ης Οκτωβρίου εναντίον κοινοτήτων στο βόρειο Ισραήλ», κατά το κείμενο.

Πάντα κατά την ανακοίνωση, ο κ. Όστιν κρίνει ταυτόχρονα πως «είναι απαραίτητη διπλωματική επίλυση» ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια των αμάχων σε «αμφότερες τις πλευρές των συνόρων».

