Λευκός Οίκος: Έως και 600 ζωές ίσως έχουν χαθεί μετά το πέρασμα του τυφώνα Helen

"Έως και 600 ζωές μπορεί να έχουν χαθεί" μετά το πέρασμα του τυφώνα Ελίν και τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σήμερα σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για το χειρότερο σενάριο.

"Υπάρχουν 600 άνθρωποι για τους οποίους δεν έχουμε κανένα νέο", διευκρίνισε στη συνέχεια η Λιζ Σέργουντ-Ράνταλ, σύμβουλος του προέδρου Μπάιντεν σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας, λέγοντας πως ελπίζει κάποιοι από τους ανθρώπους αυτούς να είναι "ζωντανοί", καθώς ο απολογισμός των επίσημα επιβεβαιωμένων θανάτων ανέρχεται επί του παρόντος σε περίπου 110.

