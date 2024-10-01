Άνδρας σκότωσε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δεκαπέντε χθες Δευτέρα το βράδυ, επιτιθέμενος με μαχαίρι εναντίον ανθρώπων μέσα σε σούπερ μάρκετ στη Σαγκάη, έκανε γνωστό η αστυνομία της κινεζικής μητρόπολης σήμερα.

Ο δράστης, 37 ετών, συνελήφθη μέσα στο κατάστημα λίγη ώρα αφού διέπραξε το φονικό, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της κινεζικής μεγαλούπολης, που διευκρίνισε πως ο άνδρας επιτέθηκε εξαιτίας της οργής του λόγω «προσωπικής οικονομικής διαφοράς».

Σε νοσοκομείο διακομίστηκαν δεκαοκτώ τραυματίες. Οι τρεις υπέκυψαν. Δεν απειλείται η ζωή των υπολοίπων δεκαπέντε.

Οι επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων είναι εξαιρετικά σπάνιες στην Κίνα, καθώς η οπλοκατοχή απαγορεύεται αυστηρά στον ασιατικό γίγαντα. Όμως, τα τελευταία χρόνια, καταγράφεται κύμα επιθέσεων με μαχαίρια.

Τον Σεπτέμβριο, μαθητής από την Ιαπωνία υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη σε επίθεση με μαχαίρι στη Σεντζέν. Η τραγωδία προκάλεσε αγανάκτηση στο Τόκιο.

Τον Μάιο, άνδρας μαχαίρωσε εννιά ανθρώπους -οι οκτώ υπέκυψαν- στην πόλη Σιαογκάν, στην κεντρική επαρχία Χουμπέι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

