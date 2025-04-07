Επικοινωνία Μακρόν, αλ Σίσι και Αμπντάλα με Τραμπ για τη Γάζα

Οι ηγέτες της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι τρεις ηγέτες επεσήμαναν στον Αμερικανό πρόεδρο την ανάγκη να υπάρξει συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων, όπως ανακοίνωσε η προεδρία της Αιγύπτου.

Παράλληλα, τόνισαν στον Τραμπ την ανάγκη να ενισχυθούν οι διεθνείς προσπάθειες ώστε να τερματιστεί η ταλαιπωρία των Παλαιστινίων και να εφαρμοστεί η λύση των δύο κρατών.

Όπως ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία η επικοινωνία έλαβε χώρα κατόπιν πρωτοβουλίας του Εμανουέλ Μακρόν.

«Με πρωτοβουλία του προέδρου της Δημοκρατίας, οργανώθηκε μια τηλεφωνική κλήση με τον πρόεδρο Τραμπ, τον πρόεδρο Σίσι, τον βασιλιά της Ιορδανίας και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να συζητηθεί η κατάσταση στη Γάζα», ανέφερε η γαλλική προεδρία.

Αύριο Τρίτη ο Μακρόν πρόκειται να επισκεφθεί τις αποθήκες όπου φυλάσσεται η ανθρωπιστική βοήθεια που προορίζεται για τη Γάζα. Θα πάει επίσης σε ένα νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται τραυματισμένοι Παλαιστίνιοι.

Νωρίτερα, στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν, οι πρόεδροι Μακρόν και Σίσι και ο βασιλιάς Αμπντάλα τόνισαν ότι τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο θα πρέπει να αναλάβει αποκλειστικά η Παλαιστινιακή Αρχή, ενώ παράλληλα έκαναν έκκληση για κατάπαυση του πυρός στον θύλακα.

«Η διακυβέρνηση και η διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας στη Γάζα, καθώς και σε όλα τα παλαιστινιακά εδάφη (πρέπει) να αναληφθεί αποκλειστικά από την ενισχυμένη Παλαιστινιακή Αρχή, με τη σθεναρή στήριξη» των χωρών της περιοχής και της διεθνούς κοινότητας, ανέφεραν σε αυτήν την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά την τριμερή σύνοδο που οργάνωσε το Κάιρο.

Η επικοινωνία έλαβε χώρα την ώρα που τα ισραηλινά στρατεύματα συνεχίζουν να εκκαθαρίζουν εδάφη και να στήνουν σταθμούς επιτήρησης στις περιοχές της Γάζας που έχουν καταλάβει τις τελευταίες ημέρες, στο πλαίσιο της νέας επίθεση που εξαπέλυσαν και κατά τη διάρκεια της οποίας, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, έχουν ήδη καταλάβει ή εκκαθαρίσει τα δύο τρίτα του θύλακα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.