Οι επικεφαλής έξι υπηρεσιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απηύθυναν σήμερα έκκληση για επείγουσα κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποιώντας για τις σοβαρές ελλείψεις ειδών πρώτης ανάγκης και επισημαίνοντας τους εκατοντάδες θανάτους αμάχων από την 18η Μαρτίου όταν το Ισραήλ άρχισε ξανά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του εναντίον της Χαμάς.

Η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας είχε ήδη διακοπεί από τις 2 Μαρτίου, όταν το Ισραήλ μπλόκαρε την είσοδο φορτηγών στον παλαιστινιακό θύλακα λόγω του αδιεξόδου στο οποίο είχαν περιέλθει οι διαπραγματεύσεις για την επόμενη φάση της εκεχειρίας σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων από τη Χαμάς.

«Περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί, βομβαρδίζονται ξανά και λιμοκτονούν, την ώρα που στα σημεία διέλευσης συσσωρεύονται τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα» και άλλες προμήθειες ζωτικής σημασίας, αναφέρει η ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι επικεφαλής έξι υπηρεσιών του ΟΗΕ: της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων για τους Παλαιστινίους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP), του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της UNICEF.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.