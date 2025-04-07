Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα αφιερώσει στη Γάζα την επίσκεψή του σήμερα και αύριο, Τρίτη, στην Αίγυπτο, με το πολιτικό σκέλος της να επικεντρώνεται στην υποστήριξη αραβικού σχεδίου για τον παλαιστινιακό θύλακα έναντι του αμφιλεγόμενου σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρικτής του σχεδίου αυτού, επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο (ίσως και σήμερα, σύμφωνα με αντικρουόμενες πληροφορίες).

Η ατζέντα του Μακρόν στην Αίγυπτο

Η επανέναρξη του πολέμου στη Γάζα, μετά την επανάληψη στις 18 Μαρτίου των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ ύστερα από εκεχειρία δύο μηνών, χαρακτηρίστηκε «δραματική οπισθοδρόμηση» από τον Μακρόν.

Μόλις έφτασε χθες, Κυριακή, το βράδυ, ο Γάλλος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι στην αγορά της αιγυπτιακής πρωτεύουσας.

L’ambiance au grand souk du Caire !



Le Président @EmmanuelMacron est arrivé hier en Égypte pour une visite de trois jours.pic.twitter.com/yEafFk87DV — Élysée (@Elysee) April 7, 2025

Σήμερα το πρωί αναμενόταν να συναντηθεί ξανά μαζί του, σε πιο επίσημο επίπεδο, πριν από τριμερή σύνοδο κορυφής στην οποία θα μετάσχει ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας.

Σύμφωνα με τη γαλλική διπλωματία, με αυτόν τον τρόπο το Παρίσι θα δείξει την αλληλεγγύη του σε δύο γειτονικές χώρες των παλαιστινιακών εδαφών, οι οποίες έχουν αναστατωθεί από τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου για τον παλαιστινιακό θύλακα - την μετατροπή της σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Για να γίνει αυτό, οι 2,4 εκατομμύρια κάτοικο της Γάζας θα μπορούσαν να μετακινηθούν προς την Αίγυπτο και την Ιορδανία, οι οποίες απέρριψαν έντονα την εκδοχή αυτή, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουν την αμερικανική πίεση.

Η αραβική πρωτοβουλία προβλέπει την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί από τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, χωρίς να μετακινηθούν οι κάτοικοί της.

Η Γαλλία θα επαναβεβαιώσει επίσης την «αντίθεσή της στις εξαναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών» και θα εκφράσει την υποστήριξή της στο αραβικό σχέδιο το οποίο θεωρείται απάντηση στο σχέδιο του Τραμπ, σύμφωνα με το περιβάλλον του Μακρόν.

Το Παρίσι κρίνει ωστόσο ότι το σχέδιο αυτό θα πρέπει «να ενισχυθεί περαιτέρω», κυρίως στο θέμα «της ασφάλειας» και της «διακυβέρνησης» του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι αραβικές χώρες προβλέπουν επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής, σε βάρος της Χαμάς, η οποία διοικεί τον παλαιστινιακό θύλακα από το 2007.

Ο Μακρόν θέλει επίσης να θίξει με τους ομολόγους του «τον απαραίτητο καθορισμό μιας εξόδου από την πολιτική κρίση που θα στηρίζεται στη λύση των δύο κρατών», του ισραηλινού και ενός παλαιστινιακού, σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία.

Ο Γάλλος πρόεδρος θα συμπροεδρεύσει τον Ιούνιο στον ΟΗΕ, μαζί με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, διάσκεψης πάνω στο ζήτημα αυτό. Αυτή η συνάντηση θα μπορούσε, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, να αποτελέσει «την κατάλληλη στιγμή» που περιμένει η Γαλλία για την αναγνώριση ενδεχομένως ενός παλαιστινιακού κράτους.

Αύριο, ο Γάλλος πρόεδρος θα μεταβεί στη συνέχεια στο αιγυπτιακό χωριό Αλ Αρίς, στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου του Σινά, σε απόσταση 50 χιλιομέτρων από τη Ράφα, από την οποία περνά η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, που έχει ξανά σταματήσει.

Σε αυτή την άκρως συμβολική στάση του, ο Γάλλος πρόεδρος θα ζητήσει «να ξανανοίξουν τα σημεία διέλευσης για να μεταφερθούν ανθρωπιστικά φορτία στη Γάζα» και «θα δηλώσει ξανά τη δέσμευση της Γαλλίας να συνεχίσει την ανθρωπιστική υποστήριξή της προς τους πληθυσμούς της Γάζας», γνωστοποίησε επίσης η γαλλική προεδρία.

Στο λιμάνι αυτό στη Μεσόγειο που χρησιμεύει ως βάση για τη βοήθεια που προορίζεται για τη Γάζα, ο Μακρόν θα συναντηθεί με προσωπικό γαλλικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, του ΟΗΕ, της αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου, αλλά επίσης μάλλον και με Παλαιστίνιους «αποδέκτες» της ανθρωπιστικής δράσης, διευκρίνισε η γαλλική προεδρία.

Σχεδόν το σύνολο των κατοίκων του κατεστραμμένου και υπό πολιορκία παλαιστινιακού θύλακα έχει εκτοπιστεί από τις μάχες.

Σε διμερές γαλλοαιγυπτιακό επίπεδο, αναμένεται σήμερα να υπογραφούν πολλές οικονομικές συμφωνίες στους τομείς των μεταφορών, της υγείας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή των πανεπιστημίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

