Η λέξη «ιδιαίτερη» δεν αρκεί για να περιγράψει τη σχέση ΗΠΑ-Βρετανίας, είχε δηλώσει στο παρελθόν ο Ντόναλντ Τραμπ, παρομοιάζοντας τις δύο χώρες με «δύο νότες στην ίδια συγχορδία». Ωστόσο, από τότε το κλίμα έχει αλλάξει αισθητά. Ο Τραμπ έχει επιτεθεί λεκτικά στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, αμφισβητώντας τη στάση του σε διεθνή ζητήματα, ενώ έχει υποβαθμίσει δημόσια τον ρόλο της Βρετανίας ως βασικού συμμάχου.

Ο βασιλιάς Κάρολος φτάνει στις ΗΠΑ σήμερα Δευτέρα για μια τετραήμερη επίσημη επίσκεψη. Όπως αναφέρει το CNN, ο μονάρχης, πραγματοποιώντας επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αφορμή τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους, αναλαμβάνει έναν λεπτό διπλωματικό ρόλο, ή αλλιώς μια «επικίνδυνη αποστολή» (Politico). Παρότι ο ίδιος οφείλει να παραμένει υπεράνω πολιτικής, το Λονδίνο ελπίζει ότι η παρουσία του μπορεί να λειτουργήσει εξισορροπητικά και να ανοίξει διαύλους επικοινωνίας με τον Λευκό Οίκο.

Η αποστολή του θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική. Οι διαφωνίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) σε θέματα όπως η περιβαλλοντική πολιτική είναι γνωστές, ενώ και στο παρελθόν οι μεταξύ τους επαφές δεν ήταν ιδιαίτερα θερμές. Παρ’ όλα αυτά, ο Κάρολος διαθέτει μακρά εμπειρία στη δημόσια διπλωματία και γνωρίζει πώς οι προσεκτικές κινήσεις και οι συμβολικές πρωτοβουλίες μπορούν να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση εντάσεων.

Το ταξίδι του δεν περιορίζεται στις επαφές με τον αμερικανό πρόεδρο. Στόχος είναι να αναδειχθεί η βαθύτερη σύνδεση των δύο χωρών, που βασίζεται στην κοινή ιστορία, τις αξίες και τη συνεργασία σε κρίσιμους τομείς όπως η ασφάλεια και η οικονομία. Παρά τις κατά καιρούς διαφωνίες -από ιστορικές συγκρούσεις έως σύγχρονες πολιτικές εντάσεις- η «ειδική σχέση» έχει αποδειχθεί ανθεκτική στο χρόνο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βασιλιάς καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε συμβολισμό και ουσία, επιχειρώντας να ενισχύσει τη σχέση των δύο χωρών σε μια περίοδο που δοκιμάζεται...

Πηγή: skai.gr

