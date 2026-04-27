Ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό - 10 τραυματίες

Μια νυχτερινή επίθεση ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Οδησσό προκάλεσε τον τραυματισμό 10 ατόμων -μεταξύ των οποίων δύο παιδιά- και ζημιές σε πολυκατοικίες, ανέφεραν οι ουκρανικές αρχές τη Δευτέρα, σημειώνει το Reuters.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν τις μεγαλύτερες ζημιές στην κεντρική περιοχή Πριμόρσκι, όπου υπέστησαν ζημιές πολυκατοικίες, ένα ξενοδοχείο και εγκαταστάσεις στο κέντρο της πόλης, ανέφερε ο Σεργκέι Λισάκ, επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης, μέσω του Telegram.

Οι περισσότεροι από τους τραυματίες βρίσκονταν εκεί, είπε ο Λισάκ.

«Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πολυώροφα κτίρια και οχήματα δέχθηκαν επιθέσεις σε δύο άλλες περιοχές.

Η Οδησσός, ένα σημαντικό λιμάνι για τις ουκρανικές εξαγωγές, έχει αποτελέσει επανειλημμένα στόχο ρωσικών επιθέσεων.

Πηγή: skai.gr

