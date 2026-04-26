Πυρά στο δείπνο ανταποκριτών: «Ανακουφισμένος» ο βασιλιάς Κάρολος για την ασφάλεια του Τραμπ

Παράλληλα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τηλεφώνησε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, για να εκφράσει την «αλληλεγγύη» της

Τραμπ Κάρολος

Ο βασιλιάς Κάρολος είναι «ανακουφισμένος» που ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) βγήκε σώος από το περιστατικό κατά το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ανακοίνωσε το παλάτι του Μπάκιγχαμ την παραμονή της επίσημης επίσκεψής του βρετανού μονάρχη στις ΗΠΑ.

«Συνομιλίες θα διεξαχθούν καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας για να εξετασθεί, με τους αμερικανούς ομολόγους μας και τις εκατέρωθεν ομάδες, σε ποιο βαθμό τα γεγονότα του Σαββάτου μπορούν ή όχι να επηρεάσουν τον σχεδιασμό της επίσημης επίσκεψης» που αρχίζει αύριο το απόγευμα στη Ουάσινγκτον, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τηλεφώνημα «αλληλεγγύης» από την Ούσουλα φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ για να του εκφράσει την «αλληλεγγύη» της.

«Τονίσαμε ότι η πολιτική βία δεν έχει θέση στις δημοκρατίες», έγραψε στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν.

TAGS: Βασιλιάς Καρολος Ντόναλντ Τραμπ πυροβολισμοί Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
