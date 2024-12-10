Το Ιράν, που υποστηρίζει σταθερά τον έκπτωτο Σύρο πρόεδρο, έχει επαναπατρίσει 4.000 υπηκόους του μετά την κατάληψη της Δαμασκού από τους αντάρτες και την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ την Κυριακή, σύμφωνα με την ιρανική κυβέρνηση.

«Τις τελευταίες τρεις ημέρες, 4.000 Ιρανοί πολίτες επαναπατρίστηκαν στο Ιράν από τη Συρία με δέκα πτήσεις της Mahan Air», δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης Φατεμέχ Μοχατζερανί ερωτηθείσα για την κατάσταση στην περιοχή.

«Η απομάκρυνση όσων παραμένουν ακόμη εκεί είναι στην ημερήσια διάταξη και η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι να φύγει και ο τελευταίος Ιρανός», πρόσθεσε η ίδια.

Περίπου 10.000 Ιρανοί υπήκοοι ζουν στη Συρία τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Η Συρία και το Ιράν έχουν μακροχρόνιους φιλικούς δεσμούς έπειτα από μια προσέγγιση που έγινε τη δεκαετία του 1970 από τον Χαφέζ αλ-Άσαντ, τον πατέρα του Μπασάρ, πολύ πριν από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Όμως η κατάληψη της εξουσίας στη Δαμασκό από τους αντάρτες απειλεί να αλλάξει την κατάσταση.

Την Κυριακή, η πρεσβεία του Ιράν στη Συρία λεηλατήθηκε, μια πράξη που προηγουμένως ήταν αδιανόητη σε μια συμμαχική χώρα.

Το Ιράν είχε επενδύσει πολιτικοοικονομικά αλλά και στρατιωτικά στη Συρία υπό τον Μπασάρ αλ Άσαντ με την αποστολή όσων η Τεχεράνη παρουσίαζε ως «στρατιωτικούς συμβούλους» για να στηρίξει τον στρατό του κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Η Τεχεράνη, ωστόσο, δεν ανέφερε ποτέ επίσημη ανάπτυξη στρατευμάτων στη χώρα.

Δεν υπάρχουν πλέον ιρανικές δυνάμεις στη Συρία, διαβεβαίωσε σήμερα ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν Χοσέιν Σαλαμί, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ιρανικές αρχές δεν σχολίασαν άμεσα αυτόν τον ισχυρισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

