Ολλανδία: Ο στρατός ως φύλακας των συνόρων

Tα πρώτα δείγματα γραφής, μετά την υιοθέτηση αυστηρότερης νομοθεσίας για το άσυλο και τον έλεγχο των συνόρων δίνει αυτές τις ημέρες η κυβέρνηση της Ολλανδίας, στην οποία τον πρώτο λόγο έχουν έτσι κι αλλιώς οι ακροδεξιοί του Γκέερτ Βίλντερς. Ουσιαστικά λύνει τα χέρια του στρατού, με πρόσθετες, αυξημένες αρμοδιότητες για τον έλεγχο των συνόρων. Το μέτρο είναι μέρος ενός συνολικότερου «πακέτου» της κυβέρνησης του Ντιρκ Σχόοφ που είχε περάσει τον περασμένο μήνα από το κοινοβούλιο της χώρας.

Στρατιωτικού τύπου λύση

Όπως δήλωσε η υπουργός για θέματα ασύλου Μάργιολεϊν Φάμπερ με αφορμή την εισαγωγή των νέων μέτρων «οι ολλανδικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν τώρα να εργάζονται πιο αποτελεσματικά - εργάζονται ήδη αποτελεσματικά ούτως ή άλλως, αλλά τώρα, καθώς τους έχουν δοθεί περισσότερες εντολές, μπορούν επομένως να διεξάγουν τους ελέγχους τους στο ίδιο μέρος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν είναι πλέον περιορισμένο. Και ως εκ τούτου μπορούν να κάνουν περισσότερη δουλειά με τον ίδιο αριθμό ατόμων».



Η Φάμπερ προέρχεται και αυτή από το κόμμα της Ελευθερίας του Βίλντερς και βρέθηκε και η ίδια στα σύνορα την πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου, θέλοντας προφανώς να στείλει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα. Βρήκε επίσης μια ευκαιρία να απαντήσει στις επικρίσεις, που έχουν εκφραστεί για το χαρακτήρα αυτού του μέτρου, από νομικούς, δημάρχους και εκπροσώπους ανθρωπιστικών οργανώσεων.



«Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που λένε να μην κάνουμε τίποτα, αλλά εγώ δεν θα πτοηθώ. Λαμβάνουμε αυτά τα μέτρα επειδή θέλω να μειωθεί αυτή η εισροή, και αυτό είναι ένα από τα βήματα για να αρχίσουμε να το επιτυγχάνουμε αυτό. Δεν θα αφήσω να με σταματήσουν. Έχω εμπιστοσύνη στο στρατό. Δουλεύει αποτελεσματικά. Στην πραγματικότητα, εργαζόμαστε με τον ίδιο τρόπο όπως οι Γερμανοί συνάδελφοί μας. Όλα λειτουργούν πολύ καλά εκεί. Συνεργαζόμαστε επίσης πολύ καλά μαζί τους. Έτσι, είμαι σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά».

Το Βερολίνο ως άλλοθι

Η απόφαση της Γερμανίας να εισάγει πιο αυστηρούς ελέγχους στα σύνορά της προφανώς λειτούργησε σαν άλλοθι. Δεδηλωμένος στόχος της κυβέρνησης της Χάγης είναι να περιορίσει τον αριθμό των προσφύγων, που φτάνει στη χώρα και να εντατικοποιήσει τις απελάσεις. Μάλιστα έχει εκφράσει μαζί με την Ουγγαρία την επιθυμία να εξαιρεθεί από την νέα επικαιροποιημένη πολιτική της ΕΕ για το άσυλο, κάτι που είναι και νομικά έωλο.



Η νέα νομοθεσία καταργεί το δικαίωμα της επ΄ αόριστον παραμονής για τους πρόσφυγες περιορίζοντας το σε μια τριετία και στη συνέχεια προς επανεξέταση. Καταργεί επίσης την υποχρέωση των δήμων να προσφέρουν κατοικία σε πρόσφυγες και περιορίζει ριζικά την επανένωση οικογενειών. Όλα αυτά ήταν προεκλογικές δεσμεύσεις του Βίλντερς και του κόμματός του.



Ο τελευταίος επιθυμούσε μάλιστα να κηρυχτεί η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πρόταση που προς το παρόν έφυγε από το τραπέζι. Αυτό θα επέτρεπε τη λήψη μέτρων χωρίς κοινοβουλευτική έγκριση. Προκειμένου να αποτρέψει την πτώση της κυβέρνησης, ο Βίλντερς παραιτήθηκε από την ιδέα για νόμους έκτακτης ανάγκης.

Η Συρία ως ασφαλής χώρα;

Ο αρχηγός ολλανδικής Ακροδεξιάς χαρακτήρισε τα μέτρα που παρουσιάστηκαν τώρα ως ιστορικά και ως «την πιο σκληρή πολιτική ασύλου που έχει υπάρξει ποτέ». Ο αριθμός των αιτούντων άσυλο στην Ολλανδία παραμένει σταθερός σε περίπου 40.000 ετησίως. Η Ολλανδία ήθελε να χαρακτηρίσει ως ασφαλείς και μεγάλες περιοχές της Συρίας, κάτι στο οποίο είναι άγνωστο αν θα επιμείνει. Γερμανία και Αυστρία επανεξετάζουν σχετικές ανάλογες αποφάσεις περί ασφαλούς τρίτης χώρας, μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών στην αιματοκυλισμένη χώρα.

