​

Την επεξεργασία αιτήσεων ασύλου από Σύρους αναμένεται να αναστείλει, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα, με αφορμή τις ραγδαίες εξελίξεις και την κρίση στη Συρία, μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ από την προεδρία της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θέμα εξετάζεται μετά από εισήγηση του του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης σχολίασε ότι αξιολογεί τα δεδομένα στη Συρία και θα κάνει εισήγηση στο ΚΥΣΕΑ την Παρασκευή για να ληφθούν εκεί οι οριστικές αποφάσεις.

Στον ίδιο δρόμο τόσο η Αυστρία, όσο και το Βέλγιο, οι κυβερνήσεις των οποιων αποφάσισαν να αναστείλουν τις διαδικασίες έκδοσης ασύλου για τους Σύρους. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η Γερμανία, η οποία ανακοίνωσε επισήμως τις αποφάσεις της..

Ο εμφύλιος πόλεμος ανάγκασε εκατομμύρια Σύρους να εγκαταλείψουν τη χώρα. Ήταν μεγάλο ποσοστό περισσότερων από ένα εκατομμύριο ανθρώπων που κατευθύνθηκαν προς τη Γερμανία και τη γειτονική Αυστρία κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής κρίσης του 2015 και του 2016.

Αυστρία και Βέλγιο στον δρόμο της Γερμανίας

Η δημόσια αντίδραση εναντίον αυτής της εισροής προσφύγων συνεχίζει να τροφοδοτεί την υποστήριξη της ακροδεξιάς και των συντηρητικών της Αυστρίας.

«Ο καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ έδωσε σήμερα εντολή στον υπουργό Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάρνερ να αναστείλει όλες τις τρέχουσες αιτήσεις ασύλου από τη Συρία και να επανεξετάσει όλες τις περιπτώσεις στις οποίες χορηγήθηκε άσυλο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτερικών της Αυστρίας.

Παράλληλα, η Γενική Επιτροπή για τους Πρόσφυγες του Βελγίου ανακοίνωσε ότι αναστέλλει προσωρινά τη διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου από Σύρους.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης η κατάσταση στη Συρία είναι επί του παρόντος πολύ ασαφής για να εκτιμηθεί ο κίνδυνος πιθανής επιστροφής. «Αποφασίσαμε σήμερα να αναστείλουμε προσωρινά τη διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου από Σύρους, εκτός από άτομα που επωφελούνται από το καθεστώς σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού τότε δεν υπάρχει φόβος για τη χώρα προέλευσης», εξήγησε.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων BELGA, περίπου 35.000 Σύροι έχουν λάβει προστασία στο Βέλγιο την τελευταία δεκαετία. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι Σύροι είναι η πρώτη εθνικότητα όσον αφορά τις αιτήσεις ασύλου στο Βέλγιο, με 4.725 αιτήσεις μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Το υπουργείο ασύλου και μετανάστευσης παρακολουθεί στενά την κατάσταση, με την απερχόμενη υπουργό, Νικόλ ντε Μουρ, να επισημαίνει ότι «το καθεστώς του πρόσφυγα δεν είναι απαραίτητα για πάντα». Η ίδια ανέφερε ότι «αν η κατάσταση στη Συρία βελτιωθεί βιώσιμα», θα ζητήσει από το CGRS να επανεξετάσει το καθεστώς του πρόσφυγα των Σύρων που έφτασαν εδώ τα τελευταία πέντε χρόνια. Σημείωσε, ωστόσο ότι «είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή». Η απερχόμενη υπουργός ασύλου ξεκαθάρισε ότι το Βέλγιο δεν πρόκειται να ανακαλέσει τη διαμονή των ανθρώπων που έχουν ενταχθεί στη χώρα σε βιώσιμη βάση.

Και η Ελβετία αναστέλλει τις διαδικασίες ασύλου για Σύρους

Και η ελβετική κυβέρνηση δήλωσε ότι αναστέλλει τις διαδικασίες ασύλου για Σύρους έως ότου να μπορεί να αξιολογήσει καλύτερα την κατάσταση στη χώρα της Μέσης Ανατολής μετά την κατάληψη της Δαμασκού από αντάρτες και τη φυγή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στη Ρωσία.



Η κρατική γραμματεία για τη μετανάστευση δήλωσε χθες βράδυ ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να διενεργεί λεπτομερή έλεγχο για το εάν υφίστανται λόγοι για την παροχή ασύλου σε Σύρου ή εάν θα ήταν λογικό να προχωρήσει σε εντολή απέλασης για εκείνους.

«Η γραμματεία αναστέλλει τις διαδικασίες ασύλου και τις αποφάσεις για τους αιτούντες άσυλο από τη Συρία με άμεση ισχύ έως ότου να καταστεί δυνατή η επαναξιολόγηση της κατάστασης», ανέφερε η γραμματεία σε ανάρτησή της στο Χ.

Η Γερμανία άνοιξε τον δρόμο

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων της Γερμανίας (BAMF) ανέστειλε προς το παρόν όλες τις διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων ασύλου από Σύρους μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία.

«Η κατάσταση είναι συγκεχυμένη και είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί τι θα συμβεί πολιτικά στη χώρα. Δεν μπορούν να γίνουν σοβαρές εκτιμήσεις αυτή τη στιγμή. Κάθε απόφαση θα ήταν τώρα αδύναμη», δήλωσε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας στο περιοδικό Der Spiegel.

Η BAMF ανέφερε ακόμη ότι η απόφασή της αφορά 42.270 αιτήσεις ασύλου οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα, ενώ υπάρχουν και 46.000 προκαταρκτικές αποφάσεις, οι οποίες ωστόσο για την ώρα δεν επηρεάζονται.

Η συζήτηση πάντως σχετικά με το εάν οι Σύροι θα πρέπει να συνεχίσουν να μένουν στη Γερμανία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Πολιτικοί της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) ζητούν επαναπατρισμό των Σύρων το συντομότερο δυνατό. Ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Γενς Σπαν πρότεινε η κυβέρνηση να ναυλώσει αεροσκάφη και να καταβάλει 1.000 ευρώ σε κάθε έναν που θα επιστρέφει στη Συρία, ενώ εισηγήθηκε η Γερμανία, να διοργανώσει την άνοιξη από κοινού με την Αυστρία, την Τουρκία και την Ιορδανία «διάσκεψη ανασυγκρότησης» της Συρίας.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εσωτερικής πολιτικής Αλεξάντερ Τρομ τόνισε ότι η κατάσταση «έχει αλλάξει ριζικά» και θα πρέπει να ελεγχθεί εκ νέου εάν οι Σύροι που βρίσκονται στην Γερμανία χρειάζονται ακόμη προστασία. Ο αρχηγός του Κόμματος των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) Κρίστιαν Λίντνερ εξέφρασε από την πλευρά του την άποψη ότι το ζήτημα επιστροφής των Σύρων στην πατρίδα τους θα πρέπει να εξεταστεί σε δεύτερη φάση. «Το πρώτο βήμα πρέπει να είναι η υποστήριξη της σταθερότητας της Συρίας», τόνισε.

Αντίθετη άποψη εκφράζει ο συριακής καταγωγής εμπειρογνώμονας της οργάνωσης Pro Asyl Ταρέκ Αλάους, ο οποίος μιλώντας στο ZDF περιέγραψε τα συναισθήματα των συμπατριωτών του ως «ένα μίγμα ελπίδας και φόβου».

Όπως είπε, πολλοί Σύροι φοβούνται ότι θα απελαθούν. Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Bundestag Μίχαελ Ροτ (SPD) ζήτησε να μην υπάρχει υπερβολική σπουδή για το θέμα της ενδεχόμενης επιστροφής των προσφύγων. «Δεν πρέπει να γίνει λαϊκιστική συζήτηση με το σύνθημα, "να επιστρέψουν όλοι τώρα αμέσως", αν και φοβάμαι ότι κάποιοι από τα CDU/CSU, την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και τη Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) θα το απαιτήσουν στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας», δήλωσε ο κ. Ροτ και πρόσθεσε ότι, εάν υπάρξει αποκατάσταση της ειρήνης στη Συρία, «τίποτα δεν θα σταθεί εμπόδιο στην επιστροφή όσων δεν ένοιωσαν ποτέ πραγματικά σαν στο σπίτι τους μαζί μας». «Πρόωρη» χαρακτήρισε την συζήτηση και η πρώην αρχηγός των Πρασίνων Κάτριν Γκέρινγκ-Έκαρτ, η οποία μιλώντας στο ραδιόφωνο rbb24 επισήμανε ότι πολλοί Σύροι θα ήθελαν να επιστρέψουν άμεσα στην πατρίδα τους. Αλλά «η υπόθεση ότι η Γερμανία θα στείλει αμέσως πίσω παιδιά, τα οποία φοιτούν εδώ στο σχολείο, θα προκαλέσει μεγαλύτερη ανασφάλεια».

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ομοσπονδιακού υπουργείου Εσωτερικών, στη Γερμανία ζουν σήμερα 974.136 άτομα συριακής καταγωγής, εκ των οποίων 5.090 έχουν εξασφαλίσει καθεστώς ασύλου, 321.444 έχουν χαρακτηριστεί πρόσφυγες και 329.242 απολαμβάνουν επικουρική προστασία, δεν έχουν δηλαδή ούτε καθεστώς ασύλου ούτε έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες, αλλά στην πατρίδα τους θα κινδύνευαν. Οι υπόλοιποι έχουν άλλου τύπου άδειες παραμονής, όπως π.χ. για την οικογενειακή επανένωση.

«Μη σοβαρές» οι εικασίες περί επιστροφής Σύρων στην πατρίδα τους

«Μη σοβαρές» οι εικασίες σχετικά με πιθανές επιλογές επιστροφής Σύρων στην πατρίδα τους, δήλωσε η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ και έκανε λόγο για «πολύ συγκεχυμένη» κατάσταση στη Συρία.

Νάνσι Φέζερ

«Πολλοί πρόσφυγες που έχουν βρει προστασία στη Γερμανία έχουν επιτέλους ελπίδα να επιστρέψου στην πατρίδα τους και να ξαναχτίσουν τη χώρα τους. Η κατάσταση ωστόσο εξακολουθεί να είναι πολύ συγκεχυμένη, επομένως δεν μπορούν ακόμη να προβλεφθούν συγκεκριμένες επιλογές επιστροφής και δεν θα ήταν σοβαρό να κάνουμε εικασίες σε μια τόσο ασταθή κατάσταση», δήλωσε η κυρία Φέζερ και τόνισε ότι ενόψει αυτής της ασαφούς κατάστασης, «ορθώς η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF) επέβαλε σήμερα πάγωμα λήψης αποφάσεων για τις διαδικασίες ασύλου που είναι σε εξέλιξη, μέχρις ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση». Η BAMF, όπως είπε, θα προσαρμόσει τότε την πρακτική της στη νέα κατάσταση.

Η Γαλλία συμπαρατάχθηκε με τις άλλες χώρες στην επεξεργασία αιτήσεων ασύλου

Η γαλλική κυβέρνηση εργάζεται για την αναστολή των τρεχουσών υποθέσεων ασύλου από τη Συρία μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, δήλωσε το υπουργείο Εσωτερικών, προσθέτοντας ότι η απόφαση για το θέμα πιθανότατα θα ληφθεί εντός της τις επόμενες ώρες.

Το Παρίσι εργάζεται για μία λύση παρόμοια με αυτή που πρότεινε η Γερμανία, η οποία είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα έθετε σε αναμονή τις αιτήσεις ασύλου, δήλωσε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Δανία, Νορβηγία και Σουηδία ακολούθησαν

Η Δανία και η Νορβηγία και η Σουηδία ανακοίνωσαν σήμερα πως αναστέλλουν την εξέταση αιτημάτων χορήγησης ασύλου σε Σύρους πρόσφυγες, την επόμενη ημέρα της πτώσης του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η δανέζικη επιτροπή εξέτασης αιτημάτων προσφύγων «αποφάσισε να αναστείλει τη διεκπεραίωση υποθέσεων που σχετίζονται με πρόσωπα προερχόμενα από τη Συρία, εξαιτίας της άκρως αβέβαιης κατάστασης στη χώρα μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ», αναφέρεται σε ένα δελτίο Τύπου.

Η απόφαση αφορά αυτήν τη στιγμή 69 περιπτώσεις, διευκρινίζεται.

Επιπλέον, «αποφάσισε να αναβάλει την προθεσμία αναχώρησης για τους ανθρώπους που αναμένεται να απελαθούν προς τη Συρία», κάτι που αφορά 50 υποθέσεις, διευκρινίζει.

Το καλοκαίρι του 2020, η Δανία έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα επανεξέταζε εκατοντάδες υποθέσεις Σύρων προσφύγων με το κίνητρο ότι «η νυν κατάσταση στη Δαμασκό δεν είναι πλέον τέτοιας φύσης που να δικαιολογεί μια άδεια παραμονής ή την παράτασή της».

Στην πραγματικότητα, δεν υπήρξε αναγκαστικός επαναπατρισμός Σύρων προσφύγων προς τη Συρία.

Η Δανία εφαρμόζει μια πολύ περιοριστική πολιτική υποδοχής με στόχο «μηδενικό αριθμό αιτούντων άσυλο». Ενθαρρύνει τις εθελούσιες επιστροφές Σύρων και δεν χορηγεί άδειες προσωρινής διαμονής από το 2015.

Από την πλευρά της, η Νορβηγία αποφάσισε επίσης να αναστείλει την εξέταση υποθέσεων Σύρων προσφύγων, εν αναμονή της σταθεροποίησης της κατάστασης.

«Η κατάσταση στη χώρα παραμένει πολύ ρευστή και ανοικτή», γράφει η Νορβηγική Διεύθυνση Μετανάστευσης σε ένα δελτίο Τύπου.

Η αναστολή της εξέτασης υποθέσεων σημαίνει ότι η Διεύθυνση Μετανάστευσης «δεν θα απορρίπτει ούτε θα αποδέχεται αιτήματα ασύλου Σύρων που ζήτησαν να τους χορηγηθεί άσυλο στη Νορβηγία, προς το παρόν», διευκρινίζει ο οργανισμός αυτός χωρίς να αναφέρει τον αριθμό των σχετικών υποθέσεων.

Η Νορβηγία έλαβε 1.933 αιτήματα ασύλου εκ μέρους Σύρων από τις αρχές του έτους.

Επιπλέον, οι σουηδικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα αναστείλουν την εξέταση αιτημάτων ασύλου Σύρων προσφύγων όπως και τις απελάσεις τους, την επόμενη ημέρα της ανατροπής Άσαντ στη Συρία.

«Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση, δεν είναι απλά εφικτό να αξιολογηθούν τα κίνητρα προστασίας αυτήν την ώρα», δήλωσε σε ένα δελτίο Τύπου ο Καρλ Μπεξέλιους, υπεύθυνος δικαστικών υποθέσεων στο Εθνικό Γραφείο Μετανάστευσης της Σουηδίας. Η επίσημη απόφαση θα ληφθεί αύριο Τρίτη.

Η Σουηδία είναι η δεύτερη χώρα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποδέχθηκε τον μεγαλύτερο αριθμό Σύρων, οι οποίοι εγκατέλειψαν τη χώρα τους για να γλυτώσουν από τον εμφύλιο πόλεμο το 2015 και 2016, μετά τη Γερμανία.

Οι αρχές θα αναστείλουν επίσης τις απελάσεις αναμένοντας να ξεκαθαρίσει η πολιτική κατάσταση στη Συρία.

«Στη Συρία, η κατάσταση είναι εύθραυστη και τα πρόσφατα γεγονότα εγείρουν πολλά νομικά ζητήματα που χρειάζονται βαθιά ανάλυση. Μια παρόμοια απόφαση ελήφθη επίσης στο πλαίσιο της ανάληψης της εξουσίας από τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν το 2021», συμπλήρωσε ο Σουηδός αξιωματούχος.

Ο επικεφαλής του κόμματος των Δημοκρατών της Σουηδίας (ακροδεξιά) Τζίμι Άκεσον, που στηρίζει τον κυβερνητικό συνασπισμό, τάχθηκε υπέρ της αποχώρησης των Σύρων προσφύγων.

​

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.