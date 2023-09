Αμηχανία σε διεθνές συνέδριο από το black humor του Εντι Ράμα για τον θάνατο του Πριγκόζιν (βίντεο)

Ένα αστείο που έκανε σήμερα ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα αναφορικά με τις εικασίες γύρω από τον θάνατο του Γεβγκένι Πριγκόζιν και την πιθανή εμπλοκή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, προκάλεσε (λίγα) γέλια, αλλά και αμηχανία, κατά τη διάρκεια ενός πάνελ στο διεθνές συνέριο "Bled Strategic Forum" στο Μπλεντ της Σλοβενίας.

Μιλώντας προς τη λήξη ενός πάνελ ενώπιον εκατοντάδων ανθρώπων και των πρωθυπουργών της Κροατίας, του Μαυροβουνίου, της Σερβίας, της Βουλγαρίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Κοσόβου, ο Ράμα σχολίασε τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία ο Πούτιν διέταξε τον θάνατο του Πριγκόζιν με ένα ανέκδοτο.

Σύμφωνα με αυτό, ο Ρώσος πρωθυπουργός παραπονιέται στον Πούτιν για τη διαφορά ώρας που υπάρχει μεταξύ του δυτικού και του ανατολικού τμήματος της Ρωσίας.

«Ο πρωθυπουργός πήγε στον Πούτιν και είπε: "κ. Πρόεδρε, έχουμε πρόβλημα. Έστειλα την οικογένειά μου διακοπές και τους κάλεσα στο τηλέφωνο να τους πω καληνύχτα αλλά εκεί ήταν πρωί, ήταν στην παραλία. Τηλεφώνησα στον (Γερμανό καγκελάριο) Όλαφ Σολτς για να του ευχηθώ για τα γενέθλιά του, αλλά μου απάντησε ότι τα γενέθλιά του ήταν την επόμενη μέρα. Τηλεφώνησα στον (Κινέζο πρόεδρο) Σι Τζινπίνγκ για να του ευχηθώ το νέο έτος, αλλά μου είπε ότι ήταν ακόμα η παλιά χρονιά".

Και τότε ο Πούτιν απάντησε: "Ναι, συνέβη και σε μένα, τηλεφώνησα στην οικογένεια του Πριγκόζιν για τους συλλυπηθώ για την απώλεια τους, αλλά το αεροπλάνο δεν είχε απογειωθεί ακόμα"» είπε ο Ράμα.

Στο αστείο κάποιοι στην αίθουσα γέλασαν δύνατα, ένας ή δύο χειροκρότησαν, ο συντονιστής ακούγεται μαγκωμένος να λεει απλά «αχα» ενώ οι περισσότεροι παρέμειναν ανέκφραστοι.

