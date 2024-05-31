Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο θα πρέπει να διαχειριστεί το θέμα της πρόσκλησης της Ουκρανίας να ενταχθεί στη Συμμαχία, μιλώντας σήμερα σε συνέντευξη Τύπου στη Στοκχόλμη.

"Η σύνοδος κορυφής θα πρέπει να είναι παραγωγική και η Ουκρανία θεωρεί ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να γίνει αναφορά στο θέμα της πρόσκλησης της Ουκρανίας (να ενταχθεί) στο ΝΑΤΟ", δήλωσε ο Ζελένσκι.

Επιπλέον, ο ίδιος είπε ότι είναι ζήτημα χρόνου να χρησιμοποιήσει η Ουκρανία δυτικά όπλα για να πλήξει ρωσικό έδαφος.

Σημειώνεται ότι χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, έδωσε το «πράσινο φως» στη χρήση αμερικανικών όπλων για χτυπήματα κατά στόχων στη ρωσική επικράτεια πέριξ του Χαρκόβου, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Διατηρώντας την ανωνυμία τους ξεκαθαρίζουν πως η Ουάσιγκτον δεν επιτρέπει στο Κίεβο τη χρήση ATACMS ή μεγάλου βεληνεκούς πυραύλους για να πλήξει στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Όπως εξηγούν, η κυβέρνηση Μπάιντεν επιτρέπει τη χρήση αμερικανικών όπλων για αντεπίθεση στην περιοχή του Χαρκόβου, ώστε το Κίεβο να μπορεί να στοχεύσει κατά των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων που ήδη επιτίθενται ή ετοιμάζονται να επιτεθούν κατά του ουκρανικού στρατού. Μέχρι στιγμής, Λευκός Οίκος και Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχουν προβεί σε κάποιο σχόλιο.

Η πίεση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να ανάψουν το πράσινο φως και η Ουκρανία να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δυτικά όπλα τα οποία έχει προμηθευτεί κατά της ρωσικής επικράτειας, είχε ήδη αρχίσει να αυξάνει, με τη Μόσχα, από την πλευρά της, όμως να προειδοποιεί με σοβαρές συνέπειες και το Κρεμλίνο να κατηγορεί το ΝΑΤΟ πως άρχισε νέο κύκλο κλιμάκωσης.

Ήδη η Ουάσιγκτον είχε φανεί να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσαρμόσει τη στάση της για τη χρήση των όπλων που παρέχει η Δύση στο Κίεβο με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, να υπογραμμίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «λαμβάνουν πάντα υπόψη το τι είναι απαραίτητο να γίνει προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της».

Από το δυτικό στρατόπεδο υπέρ της χρήσης οπλικών συστημάτων της Δύσης κατά των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της Ρωσίας παραμένει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Γερμανία ξεκαθάρισε πως θα έπρεπε να επιτρέπεται στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί τα δυτικά όπλα κατά της ρωσικής επικράτειας αλλά όχι κατά αμάχων. Υπέρ είναι και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος τονίζει ότι η Ουκρανία έχει δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εαυτό της και αυτό περιλαμβάνει χτυπήματα κατά στόχων σε ρωσικό έδαφος.

