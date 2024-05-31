Απορρίπτει οποιοδήποτε σενάριο για ανακωχή το Ισραήλ που δεν θα αποτελεί μέρος μιας συμφωνίας που περιλαμβάνει την επιστροφή των ομήρων, δήλωσε την Παρασκευή ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας.

Το σχόλιο ήρθε αφού η Χαμάς δήλωσε ότι θα ήταν έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ομήρων για Παλαιστίνιους κρατούμενους, εφόσον το Ισραήλ σταματούσε τις επιχειρήσεις στη Γάζα.

«Δεν θα υπάρξει ανακωχή, ή οποιαδήποτε διακοπή των μαχών στη Γάζα, η οποία δεν αποτελεί μέρος μιας συμφωνίας απελευθέρωσης ομήρων», είπε ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters. «Οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός θα προέκυπτε αποκλειστικά στο πλαίσιο μιας συμφωνίας».

Νωρίτερα, το μέλος της ισραηλινής διαπραγματευτικής ομάδας για τους ομήρους τόνισε στον ιστότοπο ειδήσεων Ynet ότι η στάση της Χαμάς είναι «παραληρηματική».

«Δεν θα συμβεί. Το Ισραήλ πολεμά στη Γάζα, θα συνεχίσει να πολεμά στη Γάζα με όλες του τις δυνάμεις και αν θέλουν μια εκεχειρία προς όφελος των κατοίκων της Γάζας, θα πρέπει να γίνει μόνο μέσω διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση των ομήρων», είπε ο αξιωματούχος.

Παράλληλα, ο ίδιος τόνισε ότι ενώ το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να καταλήξει σε μια συμφωνία, «είναι σαφές σε όλους ότι ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, προσπαθεί να επιβάλει κατάπαυση του πυρός και δεν θα συμβεί».

Πηγή: skai.gr

