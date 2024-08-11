Γάζα: Το Ισραήλ επέκτεινε τις εντολές εκκένωσης στην Χαν Γιουνίς

Το Ισραήλ επέκτεινε κατά τη διάρκεια της νύχτας τις εντολές εκκένωσης στην Χαν Γιουνίς στα νότια της Λωρίδας της Γάζας, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους κατοίκους, αλλά και εκτοπισμένες οικογένειες να φύγουν μέσα στο σκοτάδι, καθώς γίνονταν εκρήξεις από πυρά αρμάτων μάχης γύρω τους.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πραγματοποιούσε επιθέσεις κατά ενόπλων της Χαμάς που χρησιμοποιούσαν τις περιοχές αυτές για την εκδήλωση επιθέσεων, αλλά και για την εκτόξευση ρουκετών.

Χθες, μία αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ κατά ενός σχολείου, όπου έβρισκαν καταφύγιο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι στην πόλη της Γάζας, είχε ως συνέπεια το θάνατο τουλάχιστον 90 ανθρώπων, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής άμυνας.

Η επίθεση αυτή προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

