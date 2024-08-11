Η δικηγόρος του βασικού υπόπτου του για τη σχεδιαζόμενη επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ, στη Βιέννη, επιχείρησε σήμερα να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα της υπόθεσης, λέγοντας πως ο πελάτης της «έπαιζε μονάχα με ιδέες».

Οι τρεις προγραμματισμένες για αυτήν την εβδομάδα συναυλίες της Σουίφτ ακυρώθηκαν, αφότου οι αυστριακές Αρχές ανακάλυψαν τα σχέδια που φέρεται να είχε 19χρονος να διαπράξει μια εμπνευσμένη από την ISIS επίθεση αυτοκτονίας σε στάδιο, όπου θα συγκεντρώνονταν δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές της Αμερικανίδας τραγουδίστριας.

Αυστριακοί ερευνητές είπαν ότι ο νεαρός άνδρας είχε πρόσφατα ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος και ομολόγησε τα πάντα μετά την έφοδο της αστυνομίας στο σπίτι του, κατά τη διάρκεια της οποίας κατασχέθηκαν χημικά, ματσέτες και άλλες συσκευές που σχεδιάζονταν να χρησιμοποιηθούν σε μια βομβιστική επίθεση.

Η δικηγόρος Ίνα-Κριστίν Στίγκλιτς είπε στο Reuters ότι ο 19χρονος ασχολείτο με την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος μονάχα τον τελευταίο μήνα.

«Τον ενδιέφερε», δήλωσε, υπονοώντας ότι ο πελάτης της δεν σκόπευε πραγματικά να διαπράξει μια σοβαρή επίθεση.

«Έπαιζε απλά με ιδέες», τόνισε. «Λέει ότι η βόμβα δεν ήταν καλής ποιότητας, δεν θα είχε λειτουργήσει».

Σύμφωνα με την ίδια, ο 19χρονος είχε αναζητήσει στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με το πώς να φτιάξει έναν εκρηκτικό μηχανισμό.

Μεταξύ άλλων τριών νέων, τους οποίους η αυστριακή αστυνομία έχει θέσει υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας, βρίσκεται ένας 17χρονος, τον οποίο, όπως είπε η Στίγκλιτς, ο πελάτης της περιέγραψε ως τον «καλύτερο φίλο του και γείτονα».

Οι γείτονες του 19χρονου στη μικρή πόλη Τέρνιτς δήλωσαν σοκαρισμένοι από τη σύλληψή του, περιγράφοντάς τον ως ένα συνεσταλμένο αλλά φιλικό άτομο. Μία από τις λίγες ενδείξεις που παρέπεμπαν σε μια πιθανή ριζοσπαστικοποίηση ήταν ότι πρόσφατα είχε αφήσει μακριά γενειάδα, λένε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τους λόγους που είχε αλλάξει την εμφάνισή του, η δικηγόρος του απάντησε: «Ήθελε να δείχνει άνετος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

