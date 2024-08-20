Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν στη Βιέννη ενόψει της σειράς συναυλιών που αναμένεται να δώσει αυτήν την εβδομάδα το βρετανικό συγκρότημα Coldplay, έγινε σήμερα γνωστό από την αυστριακή αστυνομία, μετά την ακύρωση των σόου της Τέιλορ Σουίφτ, τα οποία βρέθηκαν στο στόχαστρο ενός σχεδίου επίθεσης αυτοκτονίας.

«Αυξημένα μέτρα ασφαλείας διατάχθηκαν και εφαρμόζονται», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φίλιπ Χάσλινγκερ, ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας της Βιέννης, με την ευκαιρία των τεσσάρων συναυλιών που θα πραγματοποιηθούν στο στάδιο Ernst-Happel αύριο, την Πέμπτη, το Σάββατο και την Κυριακή.

«Εκατοντάδες αστυνομικοί, ένστολοι ή με πολιτικά, θα κινητοποιηθούν για αυτές τις εκδηλώσεις», διευκρίνισε η αστυνομία σε ένα δελτίο Τύπου, ανακοινώνοντας επίσης ότι θα υπάρχουν οδοφράγματα και χώροι στάθμευσης που θα μπορούν να χρησιμοποιούν μονάχα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Το προσωπικό που θα εργάζεται «εντός και περιμετρικά του σταδίου θα υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας», την ώρα που σωματικοί έλεγχοι θα μπορούν να διεξαχθούν στο κοινό στην είσοδο του σταδίου, του ίδιου όπου επρόκειτο να δώσει τις συναυλίες της η Τέιλορ Σουίφτ.

Την 7η Αυγούστου οι συναυλίες της Αμερικανίδας τραγουδίστριας ακυρώθηκαν μετά τη σύλληψη τριών νεαρών ανδρών που βαρύνονταν με υποψίες ότι σχεδίαζαν μια τζιχαντιστική επίθεση αυτοκτονίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων APA.

«Εντούτοις, αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη απειλή» και οι 60.000 θεατές που αναμένουμε κάθε βράδυ «δεν πρέπει επομένως να χάσουν την ευχαρίστηση να παραστούν» στις συναυλίες, για τις οποίες τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί, εκτιμά ο Φίλιπ Χάσλινγκερ.

Πρόκειται για τις πρώτες μεγάλες συναυλίες που οργανώνονται στο στάδιο της Βιέννης μετά την ακύρωση εκείνων της Τέιλορ Σουίφτ.

Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, ο τραγουδιστής των Coldplay Κρις Μάρτιν ανήρτησε ένα μήνυμα στο Χ: «Τόσο χαρούμενος που βρίσκομαι στη Βιέννη» έγραψε, συνοδεύοντας τη φράση αυτή με μια φωτογραφία που τράβηξε από την αυστριακή πρωτεύουσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

