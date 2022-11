Η «γενιά Ζ» έβγαλε τα «κάστανα από τη φωτιά» στις ΗΠΑ Κόσμος 06:48, 18.11.2022 linkedin

Οι Ρεπουμπλικάνοι καλούνται να χαράξουν τη νέα στρατηγική τους. Η πολυσυλλεκτικότητα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία είναι θεμιτή, όμως από τη στιγμή που άφησαν τις πιο ακραίες φωνές να εισχωρήσουν στην οικογένειά τους θα υποστούν τις συνέπειες.