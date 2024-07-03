Το Ισραήλ μελετά την απάντηση της Χαμάς στην πρόταση εκεχειρίας

Το Ισραήλ μελετά την απάντηση της Χαμάς σε μια πρόταση που θα μπορούσε να περιλαμβάνει συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία κατασκοπείας Μοσάντ.

"Οι διαμεσολαβητές της συμφωνίας για τους ομήρους έδωσαν στη ομάδα διαπραγματευτών ένα περίγραμμα της απάντησης της Χαμάς στη συμφωνία για τους ομήρους. Το Ισραήλ εξετάζει την απάντηση και θα απαντήσει στους μεσολαβητές", τονίζεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, για λογαριασμό της Μοσάντ.

Διαμεσολαβητές στους οποίους περιλαμβάνεται η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσπαθούν εδώ και μήνες να εξασφαλίσουν μια κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των 120 ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στη Γάζα, αλλά οι προσπάθειές τους είναι σε νεκρό σημείο.

- Η Χαμάς αντάλλαξε "μερικές ιδέες" με μεσολαβητές για τερματισμό του πολέμου -

Παράλληλα, πηγή της Χαμάς δήλωσε απόψε ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα "αντάλλαξε μερικές ιδέες με τους αδελφούς διαμεσολαβητές" για τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Η Χαμάς δήλωσε ότι έστειλε στους διαμεσολαβητές νέες "ιδέες" για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία μαστίζεται από σχεδόν εννέα μήνες σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι "αξιολογεί σχόλια" της Χαμάς για μια συμφωνία που έχει στόχο την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και ότι θα απαντήσει στους μεσολαβητές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

