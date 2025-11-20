Ο συγγραφέας Άντι Γουέμπ αποκαλύπτει στο νέο του βιβλίο πως το BBC γνώριζε ότι η συνέντευξη της Νταϊάνα το 1995 βασίστηκε σε ψέματα και συγκάλυπτε το γεγονός για πάνω από 20 χρόνια, προκαλώντας νέα αναστάτωση στο δίκτυο.

Το βιβλίο με τίτλο «Dianarama: The Betrayal of Princess Diana», που κυκλοφόρησε σήμερα και φέρει την υπογραφή του Άντι Γουέμπ, πρώην δημοσιογράφου του BBC, ισχυρίζεται ότι αποκαλύπτει «το εύρος της εξαπάτησης της πριγκίπισσας και της συγκάλυψης που ακολούθησε». Η έκδοση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το BBC αντιμετωπίζει ήδη επικρίσεις για το παραπλανητικό μοντάζ ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Το 2021, ανεξάρτητη έρευνα που είχε ζητήσει το BBC επιβεβαίωσε πως πλαστά έγγραφα παρουσιάστηκαν στον αδελφό της πριγκίπισσας, Τσαρλς Σπένσερ, με σκοπό να πειστεί η Νταϊάνα να παραχωρήσει τη συνέντευξη. Εκείνη η συνέντευξη θεωρήθηκε τότε σημαντική επιτυχία για το δίκτυο και τον δημοσιογράφο Μάρτιν Μπασίρ.

Σύμφωνα με τον Άντι Γουέμπ, κάποιοι στο BBC γνώριζαν τέσσερις μήνες μετά τη συνέντευξη ότι ο Μπασίρ είχε παραποιήσει έγγραφα και είπε ψέματα για το θέμα, χωρίς να ενημερώσουν την Νταϊάνα. Η υπόθεση παρέμεινε «στο σκοτάδι» για περισσότερα από 20 χρόνια.

Τα πλαστά έγγραφα, σύμφωνα με το βιβλίο, οδήγησαν την πριγκίπισσα να πιστέψει ότι άτομα του περιβάλλοντός της την κατασκόπευαν και συνεργάζονταν με μυστικές υπηρεσίες, γεγονός που αύξησε τους φόβους της για την ασφάλειά της.

Ο συγγραφέας αναφέρει επίσης ότι ο αδελφός της Νταϊάνα βλέπει σύνδεση ανάμεσα στη συμπεριφορά της μετά τη συνέντευξη και τον θάνατό της στο Παρίσι, δύο χρόνια αργότερα, σε τροχαίο δυστύχημα.

Όπως δήλωσε ο Άντι Γουέμπ στο ITV, μετά τη συνέντευξη «η Νταϊάνα απομακρύνθηκε από τα πρόσωπα του περιβάλλοντός της, ιδίως τον προσωπικό της γραμματέα». Επίσης, «δεν είχε καμία εμπιστοσύνη» στην αστυνομία και «βρέθηκε 18 μήνες αργότερα σε μια Mercedes με έναν μεθυσμένο οδηγό».

Πηγή: skai.gr

