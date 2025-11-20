Ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, τόνισε πως είναι «έτοιμος, ό,τι κι αν συμβεί», ενόψει της αυριανής συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι σκοπεύει να θέσει στον πρόεδρο το ζήτημα του κόστους διαβίωσης.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Μαμντάνι υπογράμμισε πως «δεν πρόκειται για μία σχέση με ένα πρόσωπο. Πρόκειται για μία σχέση μεταξύ της πόλης της Νέας Υόρκης και του Λευκού Οίκου». Εξήγησε ότι τα συμφέροντά του ως δημάρχου υπερβαίνουν οποιοδήποτε συγκεκριμένο πρόσωπο.

Ο νέος δήμαρχος θεωρείται έντονος πολιτικός αντίπαλος του Τραμπ, τον οποίο κατηγορεί πως προωθεί τα συμφέροντα των πλουσιότερων Αμερικανών. Ο Μαμντάνι εξελέγη με βασικό άξονα την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτηρίζει τον Μαμντάνι «κομμουνιστή» και έχει απειλήσει να παγώσει τα ομοσπονδιακά κονδύλια προς τη Νέα Υόρκη. Παρά τις διαφορές, τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μια τάση εκτόνωσης, καθώς η συνάντηση οργανώθηκε κατόπιν αιτήματος του νέου δημάρχου, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι επιθυμεί «όλα να πάνε καλά στη Νέα Υόρκη».

Ο Μαμντάνι ανέφερε ότι πολλοί Νεοϋορκέζοι που ψήφισαν Τραμπ του εξομολογήθηκαν πως η απόφασή τους σχετίζεται με την κρίση του κόστους διαβίωσης. Τόνισε επίσης πως πρέπει να εξεταστούν όλοι οι πιθανοί τρόποι ώστε η πόλη να γίνει πιο προσιτή για τους κατοίκους της.

Δήλωσε πρόθυμος να συνεργαστεί με τον πρόεδρο σε κάθε πρόγραμμα που θα ωφελήσει τους Νεοϋορκέζους, ενώ ξεκαθάρισε πως θα αντιταχθεί σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία θεωρεί επιζήμια για την πόλη.

Στις βασικές προεκλογικές του δεσμεύσεις περιλαμβάνονται η αύξηση των κατοικιών με ελεγχόμενο ενοίκιο, η ενίσχυση των λεωφορείων και η παροχή δωρεάν παιδικών σταθμών.

Ο Ζόραν Μαμντάνι εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης στις 4 Νοεμβρίου, συγκεντρώνοντας ποσοστό άνω του 50% έναντι δύο αντιπάλων, μεταξύ των οποίων και ο πρώην κυβερνήτης της πολιτείας, Άντριου Κουόμο. Η εκλογική διαδικασία προσέλκυσε πάνω από 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ συμμετοχής από το 1969.

