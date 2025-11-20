Οι Ηνωμένες Πολιτείες «συνομιλούν και με τις δύο πλευρές» για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, την ώρα που Ουάσινγκτον και Κίεβο εξετάζουν έναν νέο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ που απαιτεί δύσκολες παραχωρήσεις από την Ουκρανία.

Ο Λευκός Οίκος έστειλε νέο μήνυμα για την ανάγκη προόδου προς μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι το υπό διαμόρφωση αμερικανικό σχέδιο «πρέπει να είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές».

Ειδικότερα, στην ενημέρωση των δημοσιογράφων, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, είπε ότι η αμερικανική πλευρά είχε «καλές συνομιλίες» τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου.

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα με Ουκρανούς αξιωματούχους για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες του σχεδίου.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διέψευσε κατηγορηματικά αναφορές ότι η Ουκρανία έχει αποκλειστεί από το σχέδιο, τονίζοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση «ακούει και τις δύο πλευρές» του πολέμου.

Η Λέβιτ δήλωσε ότι ο πρόεδρος και η ομάδα εθνικής ασφάλειας «παραμένουν αταλάντευτοι» στην προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ανέφερε επίσης ότι ο πρόεδρος είναι απογοητευμένος και από τις δύο πλευρές, την ώρα που ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εργάζονται τον τελευταίο μήνα για την κατάρτιση ενός σχεδίου.

«Ξέρω ότι υπάρχει πολλή κριτική και πολλοί που αμφιβάλλουν, αλλά θα σας υπενθυμίσω την ιστορική επιτυχία του προέδρου και της ομάδας του στη Μέση Ανατολή», ανέφερε η Λέβιτ, αναφερόμενη στο σχέδιο του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, το οποίο έχει εγκριθεί από τα Ηνωμένα Έθνη.

Το σχέδιο Τραμπ διχάζει την ουκρανική ηγεσία

Στο μεταξύ, την ώρα που φαίνεται πως οι διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου επανεκκινούν, αντικρουόμενα μηνύματα στέλνει το Κίεβο σχετικά με το νέο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.

Το γραφείο του Ζελένσκι επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι παρέλαβε το προσχέδιο του ειρηνευτικού σχεδίου, το οποίο προετοιμάστηκε από Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους, και ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα συνομιλήσει με τον Τραμπ μέσα στις επόμενες ημέρες για «τις υφιστάμενες διπλωματικές δυνατότητες και τα βασικά σημεία που είναι απαραίτητα για την ειρήνη».

«Συμφωνήσαμε να εργαστούμε πάνω στα σημεία του σχεδίου ώστε να οδηγήσει σε έναν αξιοπρεπή τερματισμό του πολέμου», ανέφερε το γραφείο του Ζελένσκι σε ανακοίνωσή του.

Η προσεκτική αυτή στάση ήρθε σε αντίθεση με τις οργισμένες αντιδράσεις άλλων Ουκρανών αξιωματούχων, που χαρακτήρισαν το σχέδιο «παράλογο», «απαράδεκτο» και «πρόκληση» με στόχο τον αποπροσανατολισμό των συμμάχων της Ουκρανίας.

Άλλοι αξιωματούχοι στο Κίεβο ανέφεραν ότι η πρόταση, η οποία φέρεται να συντάχθηκε από τον Κιρίλ Ντμιτρίεφ – στενό συνεργάτη του Βλαντίμιρ Πούτιν – και τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ήταν μια «πρόκληση», με στόχο να προκαλέσει διχασμό και να «αποπροσανατολίσει» τους συμμάχους της Ουκρανίας.

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Κρεμλίνο είναι έτοιμο για σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ο Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις», δήλωσε ο Ολεξάντρ Μερέζκο, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εξωτερικής πολιτικής της Ουκρανίας. Απέρριψε τον Ντμιτρίεφ ως «ανύπαρκτο».

Ο πρώτος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκίι Κισλίτσια, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία μη ρεαλιστική. Υποστήριξε ότι πρόκειται για μια κλασική σοβιετικού τύπου επιχείρηση πληροφόρησης, με στόχο να επηρεάσει την κοινή γνώμη και να σπείρει πανικό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αμερικανική πρόταση των 28 σημείων μοιάζει πολύ με τις απαιτήσεις που είχε θέσει η Μόσχα λίγο μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής στις αρχές του 2022. Φέρεται ότι συντάχθηκε από Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους, με τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ. Το Κίεβο δεν είχε ενημερωθεί. Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης ανέφερε ότι έμαθε για το σχέδιο μόλις άνοιξε την τηλεόραση.

Το σχέδιο προβλέπει ότι η Ουκρανία θα παραχωρήσει στη Ρωσία το βόρειο τμήμα του Ντονμπάς, το οποίο ελέγχει, και ότι θα μειώσει στο μισό το μέγεθος του στρατού της. Η Ουκρανία θα υποχρεωθεί επίσης να εγκαταλείψει τα όπλα μεγάλης εμβέλειας, τα οποία χρησιμοποιεί για να πλήττει στρατιωτικούς στόχους στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Το σχέδιο απορρίπτει την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων σε ουκρανικό έδαφος, ένας όρος που αποκλείει μια μεταπολεμική ειρηνευτική δύναμη υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας. Ωστόσο, οι ΗΠΑ θα παρείχαν αδιευκρίνιστες εγγυήσεις ασφαλείας, σύμφωνα με το Axios.

Επίσης, η ρωσική γλώσσα και η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία θα αποκτήσουν επίσημο καθεστώς, σύμφωνα με τις πάγιες απαιτήσεις του Κρεμλίνου.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η πρόταση ισοδυναμεί με συνθηκολόγηση της Ουκρανίας και ουσιαστικά με το τέλος της κυριαρχίας της. Το σχέδιο αυτό έρχεται σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την αποτυχημένη προσπάθεια των ρωσικών δυνάμεων να καταλάβουν το Κίεβο και ενώ οι προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης παραμένουν σε αδιέξοδο.

Την Πέμπτη, ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, τον οποίο ο Τραμπ όρισε την περασμένη εβδομάδα ως «ειδικό εκπρόσωπο».

Ο Κιθ Κέλογκ, ειδικός εκπρόσωπος του Τραμπ για την Ουκρανία, φέρεται να ανακοίνωσε την παραίτησή του, δηλώνοντας ότι θα αποχωρήσει τον Ιανουάριο μετά από έναν χρόνο στη θέση. Ο Κέλογκ θεωρείται γενικά φιλικός προς την Ουκρανία και για τον λόγο αυτό έχει αποκλειστεί από τις απευθείας συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας.



Πηγή: skai.gr

