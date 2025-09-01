28 χρόνια μετά τον χαμό της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ο Τσαρλς Σπένσερ την τιμά με συγκινητικό μήνυμα

Ο Τσαρλς Σπένσερ (Charles Spencer), αδελφός της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα, τίμησε τη μνήμη της 28 χρόνια μετά τον τραγικό θάνατό της, με μια συγκινητική κίνηση που συμβολίζει το άρρηκτο δέσιμο της οικογένειας.

Ο Κόμης του Σπένσερ επισκέφθηκε το σημείο όπου αναπαύεται η αδελφή του, στο ιδιωτικό νησί εντός του οικογενειακού κτήματος Άλθορπ (Althorp), στο Δυτικό Νορθχαμπτονσάιρ. Εκεί, άφησε ένα μπουκέτο λουλούδια κομμένα λίγες ώρες νωρίτερα από τους κήπους του κτήματος, τιμώντας έτσι τη Νταϊάνα με ένα προσωπικό και διακριτικό τρόπο.

Μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Τσαρλς Σπένσερ μοιράστηκε μια φωτογραφία της ανθοδέσμης — με αποχρώσεις ροζ και λευκού — αλλά και ένα στιγμιότυπο του ιδιωτικού νησιού όπου βρίσκεται ο τάφος της Νταϊάνα. «Πάντα μια δύσκολη ημέρα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Τα τραγικά γεγονότα του 1997

Η Νταϊάνα σκοτώθηκε τα ξημερώματα της 31ης Αυγούστου 1997, όταν το αυτοκίνητο που επέβαινε με τον σύντροφό της, Ντόντι Αλ Φαγέντ, προσέκρουσε μοιραία στην 13η τσιμεντένια κολόνα του τούνελ Ποντ ντ' Αλμά στο Παρίσι. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, ώστε τόσο ο οδηγός όσο και ο Ντόντι Αλ Φαγέντ έχασαν επιτόπου τη ζωή τους.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όμως λίγη ώρα αργότερα κατέληξε, βυθίζοντας την Μεγάλη Βρετανία και τον κόσμο στο πένθος.

Το σημείο ταφής και η «χρονοκάψουλα» της Νταϊάνα

Σύμφωνα με το People, το σημείο ταφής της Νταϊάνα, το επονομαζόμενο "Oval Lake Grave", επιλέχθηκε προσωπικά από τον Τσαρλς Σπένσερ. Εκεί, στο ιδιωτικό νησί εντός των «Pleasure Gardens» του κτήματος όπου πέρασε τα παιδικά της χρόνια, η πριγκίπισσα βρίσκεται μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Ενδιαφέρον προκαλεί και η πρόσφατη αποκάλυψη για τη χρονοκάψουλα που είχε θάψει η Νταϊάνα το 1991 στο Νοσοκομείο Great Ormond Street (GOSH) του Λονδίνου, όπου υπήρξε πρόεδρος μέχρι τον θάνατό της. Όταν ανοίχτηκε πριν λίγες μέρες, αναδείχθηκαν αντικείμενα που αντικατοπτρίζουν την εποχή της δεκαετίας του '90: ένα CD από το άλμπουμ της "Rhythm of Love" της Κάιλι Μινόγκ (Kylie Minogue) του 1990, μια τηλεόραση τσέπης Casio, μια φωτογραφία της πριγκίπισσας Νταϊάνα και ένα αντίτυπο της εφημερίδας Times από την ημερομηνία ταφής της κάψουλας.

Το ξύλινο κουτί με επένδυση μολύβδου τοποθετήθηκε για να σηματοδοτήσει τον θεμέλιο λίθο του νοσοκομείου, σε έναν χώρο όπου η Νταϊάνα είχε διατελέσει με αφοσίωση πρόεδρος μέχρι τις τελευταίες της μέρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

