Λιθουανία: Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους εξαιτίας μπαλονιών

Το διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους ανέστειλε σήμερα τη λειτουργία του, καθώς τα ραντάρ εντόπισαν εκ νέου μπαλόνια λαθρεμπόρων στην περιοχή. Την ανακοίνωση έκανε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας.

Τον προηγούμενο μήνα, η Λιθουανία είχε προχωρήσει σε προσωρινό κλείσιμο των συνοριακών περασμάτων με τη Λευκορωσία. Η απόφαση ελήφθη λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε στις αερομεταφορές η είσοδος μετεωρολογικών μπαλονιών από τη γειτονική χώρα.

Σύμφωνα με τις λιθουανικές αρχές, τα συγκεκριμένα μπαλόνια χρησιμοποιούνται κυρίως από λαθρεμπόρους τσιγάρων. Παράλληλα, κατηγορούν τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, για αδράνεια στην αντιμετώπιση του φαινομένου, κάνοντας λόγο για «υβριδική επίθεση».

Πηγή: skai.gr

