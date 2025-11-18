Όταν ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κάρολος και Νταϊάνα, επισκέφτηκαν τον Νοέμβριο του 1992 τη Σεούλ, σε μία 4ημέρη περιοδεία προς τιμήν των Βρετανών στρατευμάτων που πολέμησαν στον πόλεμο της Κορέας, ήταν πλέον φανερό ότι υπήρχε κρίση στον γάμος τους και ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσά τους.

Οι φωτογράφοι πάσχιζαν για μία χαμογελαστή, κοινή τους φωτογραφία – αντίθετα, το ζευγάρι στεκόταν ψυχρό και απόμακρο και μάλιστα αρκετές φορές κοιτούσαν ακόμα και σε αντίθετη κατεύθυνση (κεντρική φωτογραφία).

Η περιοδεία πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες μετά τη δημοσίευση της εκρηκτικής βιογραφίας του Άντριου Μόρτον, Νταϊάνα: Η αληθινή της ιστορία, η οποία αποκάλυψε τη βαθιά δυστυχία της Νταϊάνα και πυροδότησε φρενίτιδα στα μέσα ενημέρωσης γύρω από το ζευγάρι.

Πολλοί θεώρησαν τότε ότι αυτό το ταξίδι έβαλε οριστικό τέλος στον γάμο τους. Όμως ο βασιλικός ανταποκριτής Ρόμπερτ Χάρντμαν, που συνόδεψε τον Κάρολο και την Νταϊάνα στη Σεούλ, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η «θλιβερή» περιοδεία ήταν «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

«Το ταξίδι ήταν αποκαλυπτικό για τη σχέση τους αλλά το πραγματικό περιστατικό, που τελικά έβαλε τέλος στα πράγματα, ήταν κάτι πολύ πιο συνηθισμένο», είπε ο Χάρντμαν.

«Δεν θα έρθω»

Το περιστατικό που ισχυρίζεται ο Χάρντμαν ότι έθεσε τέλος στον γάμο ήταν ένα προγραμματισμένο ταξίδι στο Σάντρινγκχαμ στα τέλη Νοεμβρίου 1992, λίγες ημέρες μετά την επιστροφή τους από τη Νότια Κορέα.

Αριστοκρατικές οικογένειες από όλη τη χώρα θα έφερναν τα παιδιά τους για ένα Σαββατοκύριακο σκοποβολής και ο Κάρολος με την Νταϊάνα θα έπρεπε και πάλι να εμφανιστούν «ενωμένοι».

Όμως η πριγκίπισσα Νταϊάνα, προφανώς μην αντέχοντας άλλο το βασιλικό θέατρο, αποφάσισε να μην παρευρεθεί.

«Θα υπήρχαν πολλές οικογένειες εκεί και τα αγόρια, ο Γουίλιαμ και ο Χάρι υποτίθεται ότι θα έρχονταν. Όμως η Νταϊάνα είπε "δεν θα έρθω. Θα πάω τα αγόρια αλλού"».

Τότε, ο Κάρολος της υπενθύμισε ότι όλο το Σαββατοκύριακο έχει οργανωθεί αλλά εκείνη είπε απλώς «όχι, δεν θα το κάνω».

«Αυτή ήταν η στιγμή που το ζευγάρι σκέφτηκε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τότε αποφασίστηκε ο χωρισμός» είπε ο Χάρντμαν, μιλώντας στο podcast της Daily Mail "Queens, Kings and Dastardly Things".

Το ιστορικό για τη βρετανική βασιλική οικογένεια διαζύγιο ανακοινώθηκε επίσημα στο Κοινοβούλιο από τον Πρωθυπουργό Τζον Μέιτζορ, στις 9 Δεκεμβρίου 1992.

