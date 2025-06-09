Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν σήμερα στο Λονδίνο έναν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων για τους αμοιβαίους τελωνειακούς δασμούς, έπειτα από μια απότομη αύξηση της έντασης την περασμένη εβδομάδα, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

"Ο αντιπρόεδρος Χε Λιφένγκ (...) ξεκίνησε την πρώτη συνάντηση σχετικά με τον μηχανισμό εμπορικής διαβούλευσης με την αμερικανική πλευρά στο Λονδίνο", μετέδωσε το πρακτορείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.