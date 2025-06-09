Λογαριασμός
Νέος γύρος εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ στη Βρετανία

Ο αντιπρόεδρος Χε Λιφένγκ ξεκίνησε την πρώτη συνάντηση σχετικά με τον μηχανισμό εμπορικής διαβούλευσης με την αμερικανική πλευρά στο Λονδίνο

ΗΠΑ-Κίνα

Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν σήμερα στο Λονδίνο έναν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων για τους αμοιβαίους τελωνειακούς δασμούς, έπειτα από μια απότομη αύξηση της έντασης την περασμένη εβδομάδα, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

"Ο αντιπρόεδρος Χε Λιφένγκ (...) ξεκίνησε την πρώτη συνάντηση σχετικά με τον μηχανισμό εμπορικής διαβούλευσης με την αμερικανική πλευρά στο Λονδίνο", μετέδωσε το πρακτορείο.

TAGS: ΗΠΑ Κίνα εμπορικός πόλεμος
