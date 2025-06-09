Μετά τη Γενεύη πριν έναν μήνα, Αμερικανοί και Κινέζοι ξεκινούν έναν νέο γύρο συνομιλιών σήμερα στο Λονδίνο, με στόχο να παραταθεί η εκεχειρία στον εμπορικό τους πόλεμο και την ώρα που η ένταση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων παγκόσμιων οικονομιών επιμένει.

Από την αμερικανική πλευρά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι στην αποστολή θα συμμετέχουν ο υπουργός Οικονομικών Στιβ Μπέσεντ, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο Τζέιμσον Γκριρ.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών από την πλευρά του διευκρίνισε το Σάββατο ότι ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας, όπως έκανε και στις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη.

«Αυτή η συνάντηση θα πάει καλά», διαβεβαίωσε στο Truth Social o Τραμπ.

«Επιθυμούμε η Κίνα και οι ΗΠΑ να συνεχίσουν να προχωρούν με τη συμφωνία που συνήφθη στη Γενεύη», δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου μιλώντας στο Fox News.

Στο μεταξύ η κυβέρνηση της Βρετανίας διευκρίνισε ότι δεν εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις, αλλά «υπερασπιζόμαστε το ελεύθερο εμπόριο και έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι ένας εμπορικός πόλεμος δεν είναι καλός για κανέναν, κατά συνέπεια στηρίζουμε αυτές τις συνομιλίες», δήλωσε στο AFP ένας εκπρόσωπος.

Η συνάντηση στο Λονδίνο πραγματοποιείται μετά την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας της Πέμπτη, μια συνομιλία την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ θετική», στη διάρκεια της οποίας ο ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ ζήτησε από τον Ρεπουμπλικάνο «να αλλάξει την πορεία του μεγάλου πλοίου των σινοαμερικανικών σχέσεων».

Ωστόσο, επίσης την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρξε κλιμάκωση της έντασης, με τον Αμερικανό πρόεδρο να κατηγορεί το Πεκίνο ότι δεν σέβεται τους όρους της συμφωνίας της Γενεύης.

«Επιθυμούμε η Κίνα να εφαρμόσει τη δική της πλευρά της συμφωνίας. Και πάνω σε αυτό σκοπεύει να συζητήσει η ομάδα μας αύριο» στο Λονδίνο, πρόσθεσε η Λέβιτ.

Στην Ελβετία τον Μάιο η Ουάσινγκτον είχε δεχθεί, έπειτα από δύο ημέρες διαπραγματεύσεων, να επαναφέρει τους δασμούς για τα κινεζικά εισαγόμενα προϊόντα από το 145% στο 30%, με αντάλλαγμα αντίστοιχη κίνηση από το Πεκίνο μείωσης των δασμών από το 125% στο 10% για τα αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα για μια περίοδο 90 ημερών.

Μετά την επιβολή υπέρογκων δασμών στα κινεζικά εισαγόμενα προϊόντα από τον Τραμπ και την απάντηση της Κίνας, οι κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 12,7% τον Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα, στα 28,8 δισεκ. δολάρια, έναντι 33 δισεκ.

Παράλληλα με τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης με την Ουάσινγκτον η κινεζική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει σειρά συζητήσεων με άλλους εμπορικούς εταίρους, προσπαθώντας να δημιουργήσει κοινό μέτωπο έναντι των ΗΠΑ, ξεκινώντας από τις άλλες ασιατικές χώρες με πρώτες την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Την Πέμπτη στράφηκε προς τον Καναδά, με τον οποίο η Κίνα επιθυμεί «να εξομαλύνει» τις σχέσεις της, έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ με τον Καναδό ομόλογό του Μαρκ Κάρνεϊ. Οι σχέσεις Κίνας- Καναδά είναι τεταμένες εδώ και χρόνια.

Εξάλλου το Πεκίνο έχει επανειλημμένα προτείνει στην ΕΕ «ένα πράσινο κανάλι» προκειμένου να διευκολυνθούν οι εξαγωγές σπάνιων γαιών προς το μπλοκ.

Αυτή η κίνηση ήρθε μετά τις συνομιλίες μεταξύ του υπουργού Εμπορίου Ουάνγκ Ουεντάο και του Ευρωπαίου επιτρόπου Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς και ενόψει μιας συνόδου κορυφής μεταξύ ΕΕ και Κίνας τον Ιούλιο. Η σύνοδος θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε μια επανεξισορρόπηση του εμπορίου μεταξύ του ευρωπαϊκού μπλοκ και του Πεκίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.