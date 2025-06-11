Νέα ρωσικά πλήγματα στην πόλη Χάρκοβο της Ουκρανίας (βορειοανατολικά) είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δυο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 28 κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ.

A massive Geran drone attack targeted Kharkiv tonight, fires reported across the city pic.twitter.com/yIRDglYci9 June 10, 2025

Έγιναν «δεκαεπτά πλήγματα drones σε δυο συνοικίες», ανέφερε ο αξιωματούχος, αφού μερικά λεπτά νωρίτερα ενημέρωσε πως «πληροφορίες κάνουν ήδη λόγο για δυο νεκρούς».

Το ουκρανικό δίκτυο kyivindependent.com κάνει λόγο για 37 τραυματίες, ανάμεσά τους 5 παιδιά, καθώς -όπως σημειώνει- έγιναν επιθέσεις σε πολλά σπίτια και μία πολυκατοικία, όπου και ξέσπασαν πυρκαγιές.

