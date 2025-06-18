Εμπλοκή των ΗΠΑ στη σύγκρουση Ισραήλ - Ιράν;

Η πιθανότητα αμερικανικής εμπλοκής στη συνέχιση της στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης, καθώς οι σχετικές εξελίξεις κλιμακώνονται. Η πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου αναζωπύρωσε τις φήμες για ενεργή στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ.



Λίγες ώρες πριν την εκτάκτως συγκαλούμενη συνεδρίαση στον Λευκό Οίκο, το γενικό αίσθημα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για παρέμβαση ενισχύθηκε, έπειτα και από μία λακωνική ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου για *«καθολική παράδοση»* του Ιράν. Παρά ταύτα, το αναμενόμενο διάγγελμα του Τραμπ δεν πραγματοποιήθηκε, αφήνοντας αβέβαιο το τοπίο αλλά και το ενδεχόμενο επίσημης αμερικανικής στρατιωτικής δράσης.

Επίκεντρο η ασφάλεια του Φορντό και οι αμερικανικές δυνατότητες

Στο προσκήνιο παραμένει η σημασία των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Φορντό, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι το Ισραήλ ίσως προκάλεσε τμηματικές φθορές, ωστόσο, όπως δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι, η ολική καταστροφή της βάσης είναι ανέφικτη χωρίς αμερικανική επέμβαση. Σε συνδυασμό με τις πληροφορίες για μειωμένη διαθεσιμότητα πυραύλων αναχαίτισης του ισραηλινού συστήματος Arrow, οι πιέσεις για ουσιαστική αμερικανική βοήθεια αυξάνονται, κάτι που αναδεικνύεται και σε σημερινό δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Συνεχιζόμενη ένταση με στρατιωτικές επιχειρήσεις

Εντείνεται η δραστηριότητα στην περιοχή, καθώς οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε δυτικό Ιράν και περιφέρεια της Τεχεράνης διεξάγονται με τη συμμετοχή δεκάδων μαχητικών αεροσκαφών. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι βαλλιστικές επιθέσεις από πλευράς Ιράν, αν και σημειώνεται στατιστική μείωση, κάτι που ισραηλινά ΜΜΕ αποδίδουν σε αποτελεσματικότητα των προηγούμενων επιχειρήσεων καταστροφής ιρανικών εκτοξευτήρων.



Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισράελ Κατς, διευκρίνισε πως οι βομβαρδισμοί θα επεκταθούν και σε σύμβολα εξουσίας του ιρανικού καθεστώτος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: *«έτσι καταρρέουν οι δικτατορίες»*.



Παρά τον συνεχιζόμενο κύκλο των στρατιωτικών συγκρούσεων, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την αδυναμία διαμόρφωσης σταθερής στρατηγικής, αλλά και την ανοιχτή συζήτηση γύρω από τον κρίσιμο ρόλο των ΗΠΑ στην ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: Deutsche Welle

