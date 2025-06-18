Το βασικό αντιπολιτευόμενο κόμμα της Ουγγαρίας Tisza έχει προβάδισμα 15 μονάδων έναντι του Fidesz του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν μεταξύ όσων έχουν αποφασίσει ποιον θα στηρίξουν, διευρύνοντας τη διαφορά μεταξύ τους ενόψει των εκλογών της επόμενης χρονιάς, σύμφωνα με σημερινή δημοσκόπηση της εταιρίας ερευνών Median.

Το κεντροδεξιό κόμμα Tisza, επικεφαλής του οποίου είναι ο Πέτερ Μαγιάρ, θέτει τη μεγαλύτερη πολιτική πρόκληση για την 15ετή κυριαρχία του εθνικιστή Όρμπαν ενώ η κυβέρνησή του βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με οικονομικές δυσκολίες.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ουγγαρίας παρέμεινε αμετάβλητο το πρώτο τρίμηνο συγκριτικά με ένα χρόνο νωρίτερα ενώ ο πληθωρισμός είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απειλή υψηλών αμερικανικών δασμών στις ευρωπαϊκές εισαγωγές ελλοχεύει επίσης στις προοπτικές ανάκαμψης της Ουγγαρίας.

Το κόμμα του Μαγιάρ, το οποίο δημιουργήθηκε μόλις πέρυσι, έχει τη στήριξη του 51% των ψηφοφόρων που δηλώνουν ότι έχουν αποφασίσει ποιον θα στηρίξουν, ενώ το 36% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν το Fidesz, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε από το τοπικό εβδομαδιαίο έντυπο HVG.

Ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ των νεότερων

Η δημοσκόπηση έδειξε ότι το Tisza είναι ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ των νεότερων σε ηλικία, συγκεντρώνοντας ποσοστό 58% μεταξύ των ερωτηθέντων κάτω των 40 ετών, ενώ η πλειονότητα στην ηλικιακή ομάδα άνω των 50 στηρίζει το Fidesz.

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες απάντησαν ότι περιμένουν πως το Tisza θα κερδίσει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

«Αυτό είναι άξιο αναφοράς, διότι, τις δύο προηγούμενες δεκαετίες, οι δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης που προηγούνταν των εκλογών σχεδόν σταθερά προέβλεπαν νίκη του Fidesz, προβλέποντας έτσι με αξιοπιστία το τελικό αποτέλεσμα», σύμφωνα με τους ερευνητές της Median.

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης και του κόμματος Fidesz δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλια.

Το Tisza, που πήρε το όνομά του από το δεύτερο μεγαλύτερο ποτάμι της Ουγγαρίας και ιδρύθηκε από τον Μαγιάρ, πρώην κρατικό λειτουργό, τον Φεβρουάριο του 2024, προηγείται του κόμματος του 'Ορμπαν στις περισσότερες δημοσκοπήσεις εδώ και μήνες.

Ο Όρμπαν, που προσπαθεί να προσελκύσει δυσαρεστημένους ψηφοφόρους, συμπεριέλαβε σημαντικές περικοπές φόρων για τις οικογένειες στον προϋπολογισμό του 2026 --μιας εκλογικής χρονιάς-- ο οποίος εγκρίθηκε χθες από το Κοινοβούλιο.

Οι βουλευτικές εκλογές αναμένεται να λάβουν χώρα στις αρχές της επόμενης χρονιάς, αν και δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.