Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ προειδοποίησε σήμερα ότι η άμεση στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ στο Ισραήλ θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ριζικά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου εδώ και έξι ημέρες μαίνεται αεροπορικός πόλεμος μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ.

Σε ξεχωριστά σχόλια, ο επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας ξένων πληροφοριών SVR, ο Σεργκέι Ναρίσκιν, φέρεται να δήλωσε ότι η κατάσταση μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ είναι τώρα κρίσιμη.

Ο Ριαμπκόφ προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην προσφέρουν άμεση στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ ούτε να εξετάσουν τέτοιες «εικοτολογικές επιλογές», σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Αυτό θα ήταν ένα βήμα που θα αποσταθεροποιούσε ριζικά ολόκληρη την κατάσταση», φέρεται να δήλωσε.

Νωρίτερα, πηγή με γνώση των εσωτερικών συζητήσεων στις ΗΠΑ δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του εξετάζουν σειρά επιλογών, μεταξύ των οποίων το να συνταχθούν μαζί με το Ισραήλ σε πλήγματα κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

