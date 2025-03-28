Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προσέφυγε σήμερα στο Ανώτατο Δικαστήριο με σκοπό να της επιτραπεί να απελαύνει μετανάστες βάσει ενός νόμου που έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν μόνο σε περιπτώσεις πολέμου, με την επιχειρηματολογία ότι τα δικαστήρια δεν πρέπει να παραβιάζουν την προεδρική εξουσία για την εθνική ασφάλεια.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Τζέιμς Μπόασμπεργκ εξέδωσε στις 15 Μαρτίου προσωρινή εντολή για αναστολή απέλασης 200 και πλέον ανθρώπων που παρουσιάστηκαν ως μέλη της συμμορίας Tren de Aragua, μια κίνηση της κυβέρνησης που βασίστηκε στον Νόμο περί Αλλοδαπών Εχθρών του 1798. Η συμμορία Tren de Aragua, που αρχικά ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα, έχει χαρακτηριστεί πλέον «τρομοκρατική» οργάνωση από την Ουάσινγκτον.

Η απόφαση του δικαστή επικυρώθηκε την Τετάρτη από ομοσπονδιακό εφετείο.

Ο Νόμος περί Αλλοδαπών Εχθρών του 1798 είχε χρησιμοποιηθεί μόνο τρεις φορές στην αμερικανική ιστορία. Η τελευταία ήταν κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, για να απομακρυνθούν από τη χώρα ή να εγκλειστούν σε στρατόπεδα Ιάπωνες, Γερμανοί και Ιταλοί μετανάστες.

Η επίκλησή του από την κυβέρνηση Τραμπ για την απέλαση μεταναστών δεν έχει νομιμότητα κατά πολλούς δικαστικούς.

Υπενθυμίζεται ότι η πλειοψηφία στο Ανώτατο Δικαστήριο είναι συντηρητικοί δικαστές (6-3) εκ των οποίων τρεις που διόρισε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης στην προσφυγή του ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο να άρει την εντολή Μπόασμπεργκ της 15ης Μαρτίου.

«Αυτή η υπόθεση εγείρει θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με το ποιος αποφασίζει για τον τρόπο διεξαγωγής των ευαίσθητων επιχειρήσεων που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια: ο πρόεδρος ή η δικαστικό εξουσία», τόνισε στην προσφυγή του το υπουργείο Δικαιοσύνης προς το Ανώτατο Δικαστήριο.

«Το Σύνταγμα δίνει μια ξεκάθαρη απάντηση: ο Πρόεδρος. Η Δημοκρατία δεν μπορεί να αντέξει μια διαφορετική επιλογή», πρόσθεσε, ζητώντας «τουλάχιστον» από το Δικαστήριο να μπλοκάρει την απόφαση του δικαστή κατώτερου δικαστηρίου ενώ εξετάζεται η ουσία της υπόθεσης.

Οι Ναζί είχαν περισσότερα δικαιώματα από τους Βενεζουελάνους μετανάστες που απελάθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, αφού στους πρώτους δόθηκε η δυνατότητα να προσφύγουν στα δικαστήρια και να διεκδικήσουν την παραμονή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, δήλωσε τη Δευτέρα η εφέτης Πατρίσια Μίλετ κατά την ακρόαση της έφεσης, υποστηρίζοντας ότι τότε «υπήρχαν περιπτώσεις προσφυγών πριν απελαθεί ένας άνθρωπος».

«Εφόσον οι αποφάσεις (σ.σ. πρωτοβάθμιες) παραμένουν σε ισχύ, οι ΗΠΑ δεν μπορούν να βασιστούν στην προεδρική διακήρυξη για την απομάκρυνση επικίνδυνων μελών μιας ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης, ακόμη κι αν λάβουν πληροφορίες ότι ορισμένα μέλη της Tren de Aragua πρόκειται να διαπράξουν ενέργειες αποσταθεροποίησης ή διείσδυσης», επέμεινε η κυβέρνηση Τραμπ.

Ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο συντηρητικός Τζον Ρόμπερτς, έδωσε προθεσμία στην αντίπαλη πλευρά μέχρι την 1η Απριλίου για να απαντήσει.

Η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU) ζήτησε από τον δικαστή Μπόασμπεργκ την Τετάρτη να παρατείνει την αναστολή για δύο εβδομάδες, έως τις 12 Απριλίου.

Ο Λευκός Οίκος επιτέθηκε στον δικαστή, με τον Τραμπ να φθάνει στο πρωτοφανές σημείο την περασμένη εβδομάδα να ζητά την παραπομπή του, αφού του επιτέθηκε φραστικά. Για αυτό δέχθηκε –γεγονός σπάνιο– την επίπληξη του προέδρου του Δικαστηρίου Ρόμπερτς.

Η κυβέρνηση Τραμπ επικρίνει ιδιαίτερα τον δικαστή Μπόασμπεργκ ότι διέταξε, χωρίς λόγο, να γυρίσουν πίσω τα αεροπλάνα με τους απελαθέντες μετανάστες, τα οποία είχαν ήδη απογειωθεί.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ, που μετέβη στο Ελ Σαλβαδόρ αυτή την εβδομάδα, επισκέφθηκε μια μεγάλη φυλακή όπου κρατούνται Βενεζουελάνοι που απελάθηκαν στις 15 Μαρτίου.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ έχουμε ένα σαφές μήνυμα για τους εγκληματίες παράνομους μετανάστες: ΦΥΓΕΤΕ ΤΩΡΑ. Αν δεν φύγετε, θα σας κυνηγήσουμε, θα σας συλλάβουμε και θα μπορούσατε να καταλήξετε σε αυτή τη φυλακή του Ελ Σαλβαδόρ», έγραψε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνόδευε με φωτογραφίες από εγκαταστάσεις της φυλακής, με δεκάδες έγκλειστους να βρίσκονται πίσω της, μέσα στα κελιά τους.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει μετατρέψει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε προτεραιότητά του, συνεχίζοντας να μιλά περί «εισβολής» στις ΗΠΑ «εγκληματιών που έρχονται από το εξωτερικό» και προβάλλοντας πολύ τις απελάσεις μεταναστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

