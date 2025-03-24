Αμερικανός δικαστής: Οι Ναζί έτυχαν καλύτερης μεταχείρισης από τους Βενεζουελάνους που απελάθηκαν από τη διοίκηση Τραμπ

Δικαστής αμερικανικού εφετείου δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ναζί είχαν περισσότερα δικαιώματα να αμφισβητήσουν την απέλασή τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από ό,τι οι μετανάστες από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ.

"Οι Ναζί είχαν καλύτερη μεταχείριση στο πλαίσιο του νόμου περί αλλοδαπών εχθρών από ό,τι συνέβη εδώ", δήλωσε η δικαστής Patricia Millett του αμερικανικού δικαστηρίου σε ακρόαση στην Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τη Βενεζουέλα ότι στέλνει μέλη της συμμορίας Tren de Aragua στις ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει χαρακτηρίσει την Tren de Aragua ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση ενώ προσφάτως απέλασε φερόμενα μέλη της στο Ελ Σαλβαδόρ.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε τον νόμο περί αλλοδαπών εχθρών στις 15 Μαρτίου ως απάντηση σε αυτό που ο πρόεδρος ισχυρίζεται ότι αποτελεί εισβολή της Tren de Aragua. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι η Tren de Aragua διεξάγει «παράτυπο πόλεμο» κατά των ΗΠΑ υπό την καθοδήγηση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Πηγή: skai.gr

