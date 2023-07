Εμφανίστηκε σε βίντεο ο Πριγκόζιν: Καλωσορίζει τους μαχητές του στην Λευκορωσία

Ένα βίντεο που φαίνεται να δείχνει τον αρχηγό των Ρώσων μισθοφόρων Γεβγκένι Πριγκόζιν να καλωσορίζει τους μαχητές του στην Λευκορωσία, αναρτήθηκε σήμερα σ' ένα από τα επίσημα κανάλια που ο ίδιος διαθέτει στο Telegram.

Το βίντεο τραβήχτηκε αφού είχε πέσει η νύχτα και το μόνο που μπορεί να διακρίνει κανείς είναι το προφίλ του Πριγκόζιν. Στα σκοτεινά πλάνα ένας άνδρας, η φωνή του οποίου ακούγεται σαν την φωνή του Πριγκόζιν, ακούγεται να καλωσορίζει τους άνδρες του, λέγοντας τους να συμπεριφέρονται καλά και ότι η εκπαίδευση τους θα κάνει τον στρατό της Λευκορωσίας τον δεύτερο καλύτερο στρατό στον κόσμο.

⚡️Video released by Prigozhin showing thousands of Wagner troops supposedly in Belarus. pic.twitter.com/Usujv5jarF