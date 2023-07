Αντρέι Τρόσεφ: Ποιος είναι ο «εκλεκτός» του Πούτιν που προορίζεται για αντικαταστάτης του Πριγκόζιν

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι είχε προτείνει στους μαχητές της Ομάδας Wagner να αντικαταστήσει τον Πριγκόζιν και να αναλάβει επικεφαλής έναν ανώτερο μισθοφόρο γνωστός ως «Sedoi», που σημαίνει «γκρίζα μαλλιά» στα ρωσικά, γράφει σε δημοσίευμά του το Reuters.

Πρόκειται για τον Αντρέι Τρόσεφ με το πολεμικό παρωνύμιο «Sedoi», έναν ανώτερο διοικητή της Wagner, σύμφωνα με έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γαλλικά επίσημα έγγραφα.

Οι συνεργάτες του περιλαμβάνουν τον Ντμίτρι Ούτκιν, πρώην αξιωματικό των ειδικών δυνάμεων των στρατιωτικών πληροφοριών της GRU και ιδρυτή της Βάγκνερ, ανέφερε η ΕΕ.

Η εφημερίδα Kommersant επικαλείται τον Πούτιν και αναφέρει ότι ο «Sedoi» ήταν ο πραγματικός διοικητής του Wagner.

Η ΕΕ τον περιέγραψε ως «εκτελεστικό διευθυντή» της Wagner σε έγγραφό της του 2021, το οποίο αναφέρει επίσης ότι ήταν ιδρυτικό μέλος της παραστρατιωτικής ομάδας.

«Ο Αντρέι Τρόσεφ εμπλέκεται άμεσα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Wagner στη Συρία», ανέφερε η ΕΕ και συμπληρώνει ότι «συμμετείχε ιδιαίτερα στην περιοχή της Ντέιρ αλ-Ζορ. Ως εκ τούτου, παρέχει μια καθοριστική συμβολή στην πολεμική προσπάθεια του του Μπασάρ αλ Άσαντ και ως εκ τούτου υποστηρίζει και επωφελείται από το συριακό καθεστώς.»

Η Βρετανία τον περιέγραψε επίσης στα έγγραφά της για τις κυρώσεις στη Συρία ως διευθύνοντα σύμβουλο της Wagner.

Στο ίδιο δημοσίευμα το Reuters αναφέρει ότι ο Τρόσεφ γεννήθηκε στο Λένινγκραντ, το όνομα της Αγίας Πετρούπολης επί σοβιετικής εποχής, στις 5 Απριλίου 1962, σύμφωνα με ρωσικές πηγές. Τα δυτικά έγγραφα κυρώσεων αναφέρουν ως ημερομηνία γέννησής του την 5η Απριλίου 1953. Δεν είναι σαφές γιατί.

Πολέμησε στο Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια του δεκαετούς πολέμου της Σοβιετικής Ένωσης εκεί. Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, υπηρέτησε στον Βόρειο Καύκασο με τον ρωσικό στρατό και στη συνέχεια στο SOBR, μια μονάδα ειδικών δυνάμεων ταχείας αντίδρασης του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών. Ήταν διοικητής στη μονάδα.

Για την υπηρεσία του στο Αφγανιστάν, ο Τρόσεφ τιμήθηκε δύο φορές με το παράσημο του Ερυθρού Αστέρα. Του απονεμήθηκε το υψηλότερο μετάλλιο της Ρωσίας, Ήρωας της Ρωσίας, το 2016 για την εισβολή στην Παλμύρα στη Συρία κατά των μαχητών του Ισλαμικού Κράτους.

Μια φωτογραφία στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης το 2017 δείχνει τον Πούτιν δίπλα στον Τρόσεφ, τον Ούτκιν και άλλους. Και οι δύο άνδρες φορούν πολλά μετάλλια, ενώ η φωτογραφία πιστεύεται ότι χρονολογείται από το 2016.

Στη φωτογραφία που δημοσιεύεται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τρόσεφ βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον Πούτιν, δεξιά.



“Sedoy” is Andrei Troshev, pictured here with Putin in 2016 alongside other Wagner cmdrs. Troshev is directly to Putin’s right. Dmitry Utkin, Wagner’s top military cmdr, is to Putin’s far left. The others are Andrei Bogatov (“Brodyaga”) and Alexander Kuzbetsov (“Ratibor”). pic.twitter.com/6dWKxrDHPe