Η χθεσινή, πρωτοφανής χειρονομία της Μπριζίτ Μακρόν να χαστουκίσει δημοσίως τον σύζυγό της, μόλις έχουν προσγειωθεί στο Βιετνάμ και έχουν ανοίξει οι πόρτες του αεροπλάνου, είναι μία εικόνα που δε θα ξεχαστεί σύντομα.

Όμως, όπως αναφέρουν τα ξένα μέσα, αυτή η συγκλονιστική στιγμή ήταν μόλις η τελευταία σε μια σχέση γεμάτη σκάνδαλα.

Το 1993, ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν μόλις 15 ετών - η ηλικία συναίνεσης στη Γαλλία - όταν γνώρισε την κυρία Μπριζίτ Οζιέ, μια 39χρονη καθηγήτρια λογοτεχνίας και θεάτρου στο Καθολικό Λύκειο La Providence στην Αμιέν, παντρεμένη με τραπεζίτη και μητέρα 3 παιδιών.

Μάλιστα ο νεαρός Εμανουέλ ήταν συμμαθητής της μεγαλύτερης κόρης της Μπριζίτ, Λοράνς.

Οι δυο τους έκαναν σχέση και -όταν μαθεύτηκε ένα χρόνο αργότερα- το ζευγάρι αντιμετώπισε την κοινωνική κατακραυγή.

Σύμφωνα με μια βιογραφία της πρώτης κυρίας της Γαλλίας με τίτλο «Brigitte Macron: An Unfettered Woman» της Maelle Brun, οι ντόπιοι έστειλαν ανώνυμες επιστολές στα γραφεία του εργοστασίου σοκολάτας που διηύθυνε η οικογένεια της Μπριζίτ, καταγγέλλοντας την υπόθεση.

Γείτονες, φίλοι και εχθροί έφτυναν στην πόρτα της μελλοντικής Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας. «Από τη μια μέρα στην άλλη, οι φίλοι της με τους οποίους σχεδίαζε διακοπές, αρνούνταν να της μιλήσουν» αναφέρει η Brun.

Το διαζύγιο της Μπριζίτ με τον σύζυγό της ήταν μία μακρόχρονη διαδικασία, που κράτησε σχεδόν 10 χρόνια.

Την ίδια περίοδο, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, ο Εμανουέλ Μακρόν μετακόμισε στο Παρίσι για να ολοκληρώσει το λύκειο σε ελίτ σχολείο. Στη συνέχεια σπούδασε πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις. Όμως, όλο αυτό το διάστημα συνέχιζαν να έχουν σχέση.

Emmanuel and Brigitte Macron’s scandal-plagued relationship: From student-teacher affair to the shocking physical altercation https://t.co/KaeC9IIpQF pic.twitter.com/aqj3vqvLza — New York Post (@nypost) May 26, 2025

«Το πάθος με την Μπριζίτ δεν έσβησε ποτέ. Ο Εμανουέλ κάθε Παρασκευή μετά το μάθημα ισπανικών, έτρεχε στον σταθμό να πάρει το τρένο για την Αμιέν» αποκάλυψε συμφοιτητής του Γάλλου προέδρου στο Στρασβούργο.

Τελικά, κόντρα σε όλους και σε όλα, το ζευγάρι παντρεύτηκε το φθινόπωρο του 2007, τη χρονιά που οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο της Μπριζίτ. Εκείνος ήταν 29 ετών και εκείνη 54.

Ο γάμος έγινε στο δημαρχείο του Λε Τουκέ, όπου η Μπριζίτ είχε παντρευτεί και τον πρώτο της σύζυγο, παρουσία των παιδιών της και της οικογένειας του Εμανουέλ Μακρόν.

«Ο καθένας από εσάς είναι μάρτυρας αυτών των 13 ετών σχέσης. Μας αποδεχτήκατε. Μας κάνατε αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ που μας αγαπάτε όπως είμαστε» είχε πει τότε στον λόγο του ο σημερινός Γάλλος πρόεδρος.

Μιλώντας πολύ αργότερα για το πώς έκανε σχέση με την καθηγήτρια του, ο Μακρόν είχε δηλώσει: «Μιλήσαμε για τα πάντα. Και ανακάλυψα ότι γνωριζόμασταν από πάντα», αναφέρει η Daily Mail.

Στο πλευρό του Μακρόν ως σύζυγος και... manager

Μετά το γάμο, το ζευγάρι επικεντρώθηκε στην αναπτυσσόμενη πολιτική καριέρα του Εμανουέλ. Η Μπριζίτ παραιτήθηκε από τη δουλειά της ως καθηγήτρια και εργάστηκε στο επιτελείο του συζύγου της. Μάλιστα ήταν η κύρια σύμβουλός του, όταν ο Εμανουέλ Μακρόν έγινε υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση του Φρανσουά Ολάντ, το 2014.

Ήταν πάντα στο πλευρό ο ένας του άλλου, ακόμα και στα δύσκολα. Κατά τη διάρκεια της προεδρικής εκστρατείας του Μακρόν, η Μπριζίτ βρέθηκε στο επίκεντρο επιθέσεων, με φήμες ότι η σχέση τους ήταν «βιτρίνα» για να καλύψει ο Εμανουέλ ομοφυλοφιλική σχέση με υψηλόβαθμο στέλεχος του Radio France.

Το ζευγάρι εμφανιζόταν δημοσίως χαμογελαστό και ο υποψήφιος πρόεδρος αρνείτο σθεναρά τους ισχυρισμούς. Κατ' ιδίαν όμως, η Μπριζίτ ήταν πολύ αναστατωμένη για τις φήμες. Όπως λέει μια φίλη της πρώτης κυρίας της Γαλλίας στη βιογράφο Brun, «είναι μια γυναίκα που έχει ήδη περάσει πολλά».

Το 2017, σε ηλικία 39 ετών, ο Εμανουέλ Μακρόν εξελέγη πρόεδρος της Γαλλίας, ο νεότερος στην Ιστορία της χώρας.

Την ίδια χρονιά, σε συνέντευξή της στο Elle France, η Μπριζίτ μίλησε για τη διαφορά ηλικίας τους: «Τρώμε πρωινό μαζί, εγώ με τις ρυτίδες μου, εκείνος με τη νιότη του. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.