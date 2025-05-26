Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει την Μπριζίτ Μακρόν να χαστουκίζει μπροστά στις κάμερες τον σύζυγό της, Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη κατά την άφιξη του προεδρικού ζεύγους στο αεροδρόμιο Ανόι στο Βιετνάμ. Ενώ άνοιγαν οι πόρτες, ένα χέρι φαίνεται να χαστουκίζει τον Μακρόν, χωρίς να φαίνεται αρχικά η φιγούρα της Μπριζίτ -αν και είναι ξεκάθαρο πως είναι αυτή.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron’a ait olduğu bildirilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu



▪️ Vietnam’da uçaktan iniş esnasında kapısının açılmasıyla kırmızı ceketli birinin eli, Emmanuel Macron’u yüzünden ittiriyor



▪️ Görüntülerin devamında… pic.twitter.com/CXkfJehArt — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 26, 2025

🎥🇫🇷 À son arrivée au Vietnam, le présidant français, Emmanuel Macron semble avoir été frappé au visage par son épouse, Brigitte Macron



Par la suite Brigitte Macron refuse de prendre le bras que lui tend Emmanuel Macron pour descendre les marches de l’avion pic.twitter.com/kT5j2NXait — Press TV Français (@fr_presstv) May 26, 2025

Ο Γάλλος ηγέτης φαίνεται να εκπλήσσεται και να χαιρετάει αμήχανα.

Το συμβάν δεν έληξε εκεί καθώς η Μπριζίτ αρνήθηκε και να πάρει το χέρι που της πρόσφερε ο σύζυγός της, για να κατέβει τα σκαλιά του αεροπλάνου.

French President Emmanuel Macron was slapped by his wife during a family dispute that was caught on camera.



The incident occurred shortly after the French presidential plane landed in Vietnam.



What exactly enraged his wife remains unclear. pic.twitter.com/O8bnm4wVMC — NEXTA (@nexta_tv) May 26, 2025

Στην αρχή το Ελιζέ αρνήθηκε πως οι εικόνες με το χαστούκι είναι αυθεντικές, ωστόσο στη συνέχεια ανασκεύασε καθώς προκλήθηκε μεγάλος σάλος.

Πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στον Γάλλο πρόεδρο έκανε λόγο για «συζυγικό καβγά».

«Ήταν μια στιγμή που ο πρόεδρος και η σύζυγός του ‘χαλάρωσαν’ για τελευταία φορά πριν ξεκινήσει η επίσημη επίσκεψη», είπε η ίδια πηγή, σύμφωνα με γαλλικά μέσα.

