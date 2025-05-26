Λογαριασμός
Η Μπριζίτ χαστούκισε τον Μακρόν μπροστά στις κάμερες - Δείτε τα βίντεο

Ο Μακρόν δέχτηκε χαστούκι από τη σύζυγό του, όταν έφτασαν στο αεροδρόμιο Ανόι στο Βιετνάμ - Τι λέει πηγή κοντά στον Γάλλο πρόεδρο

Χαστούκι Μακρόν

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει την Μπριζίτ Μακρόν να χαστουκίζει μπροστά στις κάμερες τον σύζυγό της, Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη κατά την άφιξη του προεδρικού ζεύγους στο αεροδρόμιο Ανόι στο Βιετνάμ. Ενώ άνοιγαν οι πόρτες, ένα χέρι φαίνεται να χαστουκίζει τον Μακρόν, χωρίς να φαίνεται αρχικά η φιγούρα της Μπριζίτ -αν και είναι ξεκάθαρο πως είναι αυτή. 

Ο Γάλλος ηγέτης φαίνεται να εκπλήσσεται και να χαιρετάει αμήχανα. 

Το συμβάν δεν έληξε εκεί καθώς η Μπριζίτ αρνήθηκε και να πάρει το χέρι που της πρόσφερε ο σύζυγός της, για να κατέβει τα σκαλιά του αεροπλάνου.

Στην αρχή το Ελιζέ αρνήθηκε πως οι εικόνες με το χαστούκι είναι αυθεντικές, ωστόσο στη συνέχεια ανασκεύασε καθώς προκλήθηκε μεγάλος σάλος. 

Πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στον Γάλλο πρόεδρο έκανε λόγο για «συζυγικό καβγά».

«Ήταν μια στιγμή που ο πρόεδρος και η σύζυγός του ‘χαλάρωσαν’ για τελευταία φορά πριν ξεκινήσει η επίσημη επίσκεψη», είπε η ίδια πηγή, σύμφωνα με γαλλικά μέσα. 

