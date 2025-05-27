Κίνα: Κατηγορεί την Ταϊβάν για κυβερνοεπίθεση σε εταιρεία τεχνολογίας

Οι κινεζικές αρχές ασφάλειας στην πόλη Γκουανγκτζόου απέδωσαν στην κυβέρνηση της Ταϊβάν μια κυβερνοεπίθεση σε μια εταιρεία τεχνολογίας, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε την Τρίτη.

Η ξένη οργάνωση χάκερ πίσω από την επίθεση «υποστηριζόταν» από το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα (DPP) της Ταϊβάν, δήλωσαν οι αρχές στην πρωτεύουσα της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, βάσει αρχικής αστυνομικής έρευνας.

Οι κινεζικές αρχές δεν αποκάλυψαν το όνομα της εταιρείας που φέρεται να δέχθηκε επίθεση.

Πηγή: skai.gr

