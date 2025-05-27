Ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ινδονησία, όταν ένας 13χρονος μαθητής σκοτώθηκε από κροκόδειλο την ώρα που προσπαθούσε να ανακτήσει την μπάλα του ποδοσφαίρου από ποτάμι, μπροστά στα μάτια των φίλων του.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Μουχάμαντ Σιαχπούτρα Αλμάντα έπαιζε σε χωράφι δίπλα στο χωριό του στην περιοχή Τζάμπι το περασμένο Σάββατο, όταν η μπάλα κύλησε προς το ποτάμι. Ο νεαρός πλησίασε την όχθη για να την πιάσει, ωστόσο τη στιγμή που έσκυψε, ένας τεράστιος κροκόδειλος μήκους σχεδόν 4 μέτρων τον άρπαξε και τον τράβηξε κάτω από το νερό.

«Ζήτησε από έναν φίλο του να πετάξει την μπάλα στο νερό. Όταν αυτός το έκανε, ο Μουχάμαντ βούτηξε μέσα, αλλά δεν ξαναβγήκε ποτέ στην επιφάνεια», ανέφερε η αστυνομία. «Λίγο μετά, μάρτυρες τον είδαν μέσα στα σαγόνια του κροκόδειλου».

Σε βίντεο από το περιστατικό ακούγονται κραυγές πανικού από τους παρευρισκόμενους την ώρα που το παιδί παρασύρεται κάτω από την επιφάνεια του νερού από το άγριο ζώο.

Οι κάτοικοι ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές, που έφτασαν στο σημείο και εντόπισαν τον κροκόδειλο ακόμα να κρατά το άψυχο σώμα του παιδιού, λίγο προτού χαθεί και πάλι στα νερά του ποταμού.

Οι διασώστες ερεύνησαν την περιοχή με βάρκες και κατάφεραν να εντοπίσουν τη σορό του παιδιού αργά το βράδυ, στις 9:05 τοπική ώρα, να επιπλέει μπρούμυτα.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της περιοχής East Tanjung Jabung, AKP Εντιτάσριφ, επιβεβαίωσε το περιστατικό: «Όλα ξεκίνησαν όταν το παιδί έπαιζε με φίλους κοντά στο ποτάμι. Πήδηξε μέσα για να πάρει την μπάλα, αλλά δεν ξαναφάνηκε».

Το σώμα του Μουχάμαντ έφερε πολλαπλά τραύματα και παραδόθηκε στην οικογένειά του για την κηδεία. Ο εκπρόσωπος της τοπικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών (Basarnas), Λούτφι Μουλιάουαν, επιβεβαίωσε την ταυτότητα του θύματος.

Η Ινδονησία φιλοξενεί 14 είδη κροκοδείλων, μεταξύ των οποίων και τον μεγάλο θαλάσσιο κροκόδειλο, ο οποίος ευδοκιμεί στις τροπικές συνθήκες της περιοχής. Οι περιβαλλοντολόγοι επισημαίνουν ότι η υπεραλίευση και η απώλεια φυσικών οικοτόπων, λόγω γεωργικών επεμβάσεων και εξορύξεων, έχουν αναγκάσει τα άγρια ζώα να πλησιάσουν περισσότερο σε κατοικημένες περιοχές.

Μάλιστα, μόλις τον περασμένο Μάρτιο, ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Κεντρική Σουλαουέζι, όταν 51χρονος λουόμενος, ονόματι Σανταρβινάτα, δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση από κροκόδειλο κοντά στην παραλία Ταλίσε.

Μάρτυρες είπαν ότι είδαν τη σιλουέτα του κροκόδειλου να ξεπροβάλλει από τη θάλασσα και να κατευθύνεται με ταχύτητα προς τον ανυποψίαστο άνδρα, τον οποίο άρπαξε και άρχισε να χτυπά με βία.

Η τοπική ομάδα διάσωσης έλαβε την ειδοποίηση στις 7:15 το πρωί και επιστράτευσε θερμικό drone στις 8:00 για να εντοπίσει τη θέση του θύματος. Εναέρια πλάνα κατέγραψαν τον κροκόδειλο να κρατά ακόμη το σώμα του άνδρα μέσα στο στόμα του, κοντά στην ακτή.

Σύμφωνα με τον Ντένι Αμπράχαμς, ανώτατο αξιωματικό της αστυνομίας της πόλης, «μάρτυρες είδαν το κροκόδειλο στην περιοχή και φώναζαν για να προειδοποιήσουν τον άνδρα, αλλά εκείνος δεν τους άκουσε γιατί βρισκόταν στο νερό».

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, άνδρας της ειδικής μονάδας αναγκάστηκε να πυροβολήσει τον κροκόδειλο ώστε να απελευθερώσει το σώμα του θύματος. Η σορός του Σανταρβινάτα ανασύρθηκε από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μπιανγκκάρα για νεκροψία.

Πηγή: skai.gr

