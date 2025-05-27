Δύο χρόνια φυλάκιση σε Καναδό που έκλεψε διάσημη φωτογραφία του Ουίνστον Τσόρτσιλ

Σε δύο χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ένας Καναδός που έκλεψε διάσημη φωτογραφία του Ουίνστον Τσόρτσιλ, γνωστής ως «The Roaring Lion».

Ο Τζέφρι Γουντ είχε ομολογήσει πως είχε κλέψει την πρωτότυπη φωτογραφία από το ξενοδοχείο Château Laurier της Οττάβας μεταξύ των Χριστουγέννων του 2021 και τον Ιανουαρίου του 2022. Παραδέχτηκε επίσης ότι διέπραξε πλαστογραφία.

Η φωτογραφία του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας κατά τη διάρκεια του πολέμου, που τραβήχτηκε από τον Γιουσούφ Καρς το 1941, εμφανίζεται στο χαρτονόμισμα των 5 λιρών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η αστυνομία της Οτάβα δήλωσε ότι βρέθηκε πέρυσι στη Γένοβα της Ιταλίας στην κατοχή ενός ιδιώτη, ο οποίος δεν γνώριζε ότι είχε κλαπεί.

Η εικόνα απεικονίζει τον Τσόρτσιλ συνοφρυωμένο. Όταν τραβήχτηκε ήταν 67 ετών και λίγο νωρίτερα είχε εκφωνήσει ομιλία στο καναδικό κοινοβούλιο.

Το χρονικό κλοπή της φωτογραφίας

Η κλοπή έγινε τον χειμώνα του 2021 αλλά το αντιλήφθηκαν τον Αύγουστο του 2022, χάρης την παρατηρητικότητα ενός μέλους του προσωπικού του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με τα καναδικά μέσα ενημέρωσης, ο Γουντ δήλωσε ότι άρπαξε τη φωτογραφία για να βρει χρήματα για τον αδελφό του, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο δικαστής Ρόμπερτ Βάντεν ανέφερε: «Αποτελεί σημείο εθνικής υπερηφάνειας το γεγονός ότι ένα πορτρέτο που τραβήχτηκε από έναν Καναδό φωτογράφο απέκτησε τέτοια φήμη». «Η κλοπή, η φθορά και η εμπορία τέτοιων περιουσιών είναι παραβίαση της εμπιστοσύνης», πρόσθεσε.

Ο Γουντ καταδικάστηκε σε «δύο χρόνια μείον μία ημέρα», που σημαίνει ότι θα εκτίσει την ποινή του σε επαρχιακό ίδρυμα αντί για ομοσπονδιακή φυλακή.

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον δράστη δήλωσε ότι η ποινή ήταν «αδικαιολόγητα αυστηρή», δεδομένου ότι δεν είχε ποινικό μητρώο.

